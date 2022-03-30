https://ria.ru/20220330/oplata-1780851981.html

Песков рассказал об ответе Путина Макрону на отказ платить за газ в рублях

Песков рассказал об ответе Путина Макрону на отказ платить за газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022

Песков рассказал об ответе Путина Макрону на отказ платить за газ в рублях

Тема оплаты за российский газ в рублях затрагивалась в разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона во вторник, заявил... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:17

2022-03-30T13:17

2022-03-30T16:29

экономика

владимир путин

газпром

евросоюз

санкции в отношении россии

сша

россия

эммануэль макрон

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Тема оплаты за российский газ в рублях затрагивалась в разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона во вторник, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Эта тема (оплата российского газа за рубли) затрагивалась в ходе вчерашнего разговора", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какой был ответ Путина на заявление Макрона о невозможности платить за контракты по российскому газу в рублях.Во вторник Макрон заявил в телефонном разговоре с Путиным, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно.Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.

https://ria.ru/20220330/oplata-1780850947.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/gaz-1780760253.html

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии, сша, россия, эммануэль макрон