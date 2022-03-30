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Песков рассказал об ответе Путина Макрону на отказ платить за газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
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Песков рассказал об ответе Путина Макрону на отказ платить за газ в рублях
Песков рассказал об ответе Путина Макрону на отказ платить за газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
Песков рассказал об ответе Путина Макрону на отказ платить за газ в рублях
Тема оплаты за российский газ в рублях затрагивалась в разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона во вторник, заявил... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:17
2022-03-30T16:29
экономика
владимир путин
газпром
евросоюз
санкции в отношении россии
сша
россия
эммануэль макрон
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Тема оплаты за российский газ в рублях затрагивалась в разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона во вторник, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Эта тема (оплата российского газа за рубли) затрагивалась в ходе вчерашнего разговора", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какой был ответ Путина на заявление Макрона о невозможности платить за контракты по российскому газу в рублях.Во вторник Макрон заявил в телефонном разговоре с Путиным, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно.Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.
https://ria.ru/20220330/oplata-1780850947.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/gaz-1780760253.html
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экономика, владимир путин, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии, сша, россия, эммануэль макрон
13:17 30.03.2022 (обновлено: 16:29 30.03.2022)
 
Песков рассказал об ответе Путина Макрону на отказ платить за газ в рублях

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин и Макрон обсудили оплату газа в рублях

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Тема оплаты за российский газ в рублях затрагивалась в разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона во вторник, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Эта тема (оплата российского газа за рубли) затрагивалась в ходе вчерашнего разговора", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какой был ответ Путина на заявление Макрона о невозможности платить за контракты по российскому газу в рублях.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 13:13
Варианты решений по переходу на оплату за газ в рублях перечислят 31 марта
Во вторник Макрон заявил в телефонном разговоре с Путиным, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно.
Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 21:02В мире
Макрон сообщил Путину о невозможности оплачивать поставки газа в рублях
 
ЭкономикаВладимир ПутинГазпромЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСШАРоссияЭммануэль Макрон
 
 
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