06:44 30.03.2022 (обновлено: 06:48 30.03.2022)
Украинские войска обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в ДНР
ВСУ выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Михайловке и Пантелеймоновке в ДНР
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в 06.15 обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив в сумме 12 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как написало представительство в своем Telegram-канале, войска Украины выпустили шесть снарядов по Михайловке и шесть снарядов по Пантелеймоновке. Обстрелы производились из населенного пункта Троицкое.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.