https://ria.ru/20220330/obstrel-1780968785.html

Украинские войска обстреляли Лозовое в ДНР

Украинские войска обстреляли Лозовое в ДНР - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские войска обстреляли Лозовое в ДНР

Украинские войска в среду открыли огонь по населенному пункту Лозовое в Донецкой народной республике, применив мины калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T20:40

2022-03-30T20:40

2022-03-30T20:49

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду открыли огонь по населенному пункту Лозовое в Донецкой народной республике, применив мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел Лозового был зафиксирован в 20.15 мск, по населенному пункту было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220321/donetsk-1779215361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр