20:40 30.03.2022 (обновлено: 20:49 30.03.2022)
Украинские войска обстреляли Лозовое в ДНР
Украинские войска выпустили шесть 120-миллиметровых мин по Лозовому в ДНР
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду открыли огонь по населенному пункту Лозовое в Донецкой народной республике, применив мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел Лозового был зафиксирован в 20.15 мск, по населенному пункту было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.