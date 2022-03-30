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Корреспонденты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/obstrel-1780931243.html
Корреспонденты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР
Корреспонденты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 30.03.2022
Корреспонденты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР
Корреспонденты российских СМИ, в том числе РИА Новости и телеканала "Звезда", попали под обстрел в селе Варваровка недалеко от города Рубежное в ЛНР, передает... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:46
2022-03-30T18:41
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
украина
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Корреспонденты российских СМИ, в том числе РИА Новости и телеканала "Звезда", попали под обстрел в селе Варваровка недалеко от города Рубежное в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Украинские войска обстреляли монастырь Ильи Пророка в Варваровке, где расположены эвакуированные жители Рубежного. Под обстрел попали журналисты, пострадавших и погибших нет.На окраинах города Рубежное в настоящее время идут бои между силами ЛНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. К юго-востоку от Рубежного находятся Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под властью Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, россия, украина
17:46 30.03.2022 (обновлено: 18:41 30.03.2022)
 
Корреспонденты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР

Корреспонденты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР, никто не пострадал

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Корреспонденты российских СМИ, в том числе РИА Новости и телеканала "Звезда", попали под обстрел в селе Варваровка недалеко от города Рубежное в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские войска обстреляли монастырь Ильи Пророка в Варваровке, где расположены эвакуированные жители Рубежного. Под обстрел попали журналисты, пострадавших и погибших нет.
На окраинах города Рубежное в настоящее время идут бои между силами ЛНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. К юго-востоку от Рубежного находятся Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под властью Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Родион Северьянов
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