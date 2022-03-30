https://ria.ru/20220330/obstrel-1780931243.html

Корреспонденты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР

Корреспонденты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 30.03.2022

Корреспонденты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР

Корреспонденты российских СМИ, в том числе РИА Новости и телеканала "Звезда", попали под обстрел в селе Варваровка недалеко от города Рубежное в ЛНР, передает... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:46

2022-03-30T17:46

2022-03-30T18:41

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

россия

украина

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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Корреспонденты российских СМИ, в том числе РИА Новости и телеканала "Звезда", попали под обстрел в селе Варваровка недалеко от города Рубежное в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Украинские войска обстреляли монастырь Ильи Пророка в Варваровке, где расположены эвакуированные жители Рубежного. Под обстрел попали журналисты, пострадавших и погибших нет.На окраинах города Рубежное в настоящее время идут бои между силами ЛНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. К юго-востоку от Рубежного находятся Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под властью Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220329/ranenie-1780741050.html

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, россия, украина