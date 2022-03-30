12:24 30.03.2022 (обновлено: 12:28 30.03.2022)
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Старомихайловку минами калибра 120 миллиметров
Жилой дом в поселке Старомихайловка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.02 обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.02 н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: выпущено восемь мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.