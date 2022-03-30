https://ria.ru/20220330/obschestvo-1780794248.html
Прославлявший Украину и ее героев москвич извинился за свой поступок
Прославлявший Украину и ее героев москвич извинился за свой поступок - РИА Новости, 30.03.2022
Прославлявший Украину и ее героев москвич извинился за свой поступок
Находящийся в Алуште житель Москвы, который говорил на камеру "Слава Украине – героям слава", извинился за свои высказывания, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:01
2022-03-30T09:01
2022-03-30T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Находящийся в Алуште житель Москвы, который говорил на камеру "Слава Украине – героям слава", извинился за свои высказывания, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах Крыма.Ранее в соцсетях появилось видео, где человек за рулем говорит "Слава Украине – героям слава". Как выяснили полицейские, оно снято виновницей ДТП в Алуште и стало результатом словесного конфликта водителей. Женщина на своем автомобиле сдавала назад, врезалась в машину москвича, после чего они начали ругаться."Я применил высказывание, которое используют украинские националисты. Националистом не являюсь и не относил это высказывание к жителям РФ. Если кого-то оскорбил – прошу извинения. Поддерживаю спецоперацию российских войск на Украине", - сообщил на видео житель Москвы.В полиции сообщили, что мужчина был оштрафован за остановку машины в неположенном месте, вопрос привлечения к административной ответственности жительницы Алушты за нарушение ПДД решается.
https://ria.ru/20220312/izvineniya-1777837398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, алушта, общество
Прославлявший Украину и ее героев москвич извинился за свой поступок
Находящийся в Алуште житель Москвы, прославлявший Украину, извинился за свои высказывания