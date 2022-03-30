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Прославлявший Украину и ее героев москвич извинился за свой поступок - РИА Новости, 30.03.2022
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Прославлявший Украину и ее героев москвич извинился за свой поступок
Прославлявший Украину и ее героев москвич извинился за свой поступок - РИА Новости, 30.03.2022
Прославлявший Украину и ее героев москвич извинился за свой поступок
Находящийся в Алуште житель Москвы, который говорил на камеру "Слава Украине – героям слава", извинился за свои высказывания, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:01
2022-03-30T09:01
москва
россия
алушта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Находящийся в Алуште житель Москвы, который говорил на камеру "Слава Украине – героям слава", извинился за свои высказывания, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах Крыма.Ранее в соцсетях появилось видео, где человек за рулем говорит "Слава Украине – героям слава". Как выяснили полицейские, оно снято виновницей ДТП в Алуште и стало результатом словесного конфликта водителей. Женщина на своем автомобиле сдавала назад, врезалась в машину москвича, после чего они начали ругаться."Я применил высказывание, которое используют украинские националисты. Националистом не являюсь и не относил это высказывание к жителям РФ. Если кого-то оскорбил – прошу извинения. Поддерживаю спецоперацию российских войск на Украине", - сообщил на видео житель Москвы.В полиции сообщили, что мужчина был оштрафован за остановку машины в неположенном месте, вопрос привлечения к административной ответственности жительницы Алушты за нарушение ПДД решается.
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москва, россия, алушта, общество
09:01 30.03.2022
 
Прославлявший Украину и ее героев москвич извинился за свой поступок

Находящийся в Алуште житель Москвы, прославлявший Украину, извинился за свои высказывания

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖилые кварталы в Алуште
Жилые кварталы в Алуште - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Жилые кварталы в Алуште. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Находящийся в Алуште житель Москвы, который говорил на камеру "Слава Украине – героям слава", извинился за свои высказывания, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах Крыма.
Ранее в соцсетях появилось видео, где человек за рулем говорит "Слава Украине – героям слава". Как выяснили полицейские, оно снято виновницей ДТП в Алуште и стало результатом словесного конфликта водителей. Женщина на своем автомобиле сдавала назад, врезалась в машину москвича, после чего они начали ругаться.
"Я применил высказывание, которое используют украинские националисты. Националистом не являюсь и не относил это высказывание к жителям РФ. Если кого-то оскорбил – прошу извинения. Поддерживаю спецоперацию российских войск на Украине", - сообщил на видео житель Москвы.
В полиции сообщили, что мужчина был оштрафован за остановку машины в неположенном месте, вопрос привлечения к административной ответственности жительницы Алушты за нарушение ПДД решается.
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