https://ria.ru/20220330/obschenie-1780779389.html

Президент Сербии заявил, что общаться с Путиным ему легче, чем с Байденом

Президент Сербии заявил, что общаться с Путиным ему легче, чем с Байденом - РИА Новости, 30.03.2022

Президент Сербии заявил, что общаться с Путиным ему легче, чем с Байденом

Президент Сербии Александр Вучич признался, что с российским лидером Владимиром Путиным ему общаться легче, чем с американским коллегой Джо Байденом. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T01:28

2022-03-30T01:28

2022-03-30T01:29

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сербия

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БЕЛГРАД, 30 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич признался, что с российским лидером Владимиром Путиным ему общаться легче, чем с американским коллегой Джо Байденом.По итогам визита Вучича в Сочи и встречи с российским лидером осенью 2021 года Сербия сейчас получает газ по договору с "Газпромом" до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, в объеме 6 миллионов кубометров в сутки.В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии. В должность главы государства он вступил по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года.

https://ria.ru/20220326/vuchich-1780270766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сербия