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Президент Сербии заявил, что общаться с Путиным ему легче, чем с Байденом - РИА Новости, 30.03.2022
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Президент Сербии заявил, что общаться с Путиным ему легче, чем с Байденом
Президент Сербии заявил, что общаться с Путиным ему легче, чем с Байденом - РИА Новости, 30.03.2022
Президент Сербии заявил, что общаться с Путиным ему легче, чем с Байденом
Президент Сербии Александр Вучич признался, что с российским лидером Владимиром Путиным ему общаться легче, чем с американским коллегой Джо Байденом. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T01:28
2022-03-30T01:29
в мире
сербия
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БЕЛГРАД, 30 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич признался, что с российским лидером Владимиром Путиным ему общаться легче, чем с американским коллегой Джо Байденом.По итогам визита Вучича в Сочи и встречи с российским лидером осенью 2021 года Сербия сейчас получает газ по договору с "Газпромом" до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, в объеме 6 миллионов кубометров в сутки.В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии. В должность главы государства он вступил по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года.
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в мире, сербия
01:28 30.03.2022 (обновлено: 01:29 30.03.2022)
 
Президент Сербии заявил, что общаться с Путиным ему легче, чем с Байденом

Президент Сербии Вучич признался, что общаться с Путиным ему легче, чем с Байденом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич
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БЕЛГРАД, 30 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич признался, что с российским лидером Владимиром Путиным ему общаться легче, чем с американским коллегой Джо Байденом.
"Напряжение перед встречей с Путиным меньше, чем перед встречей с Байденом, потому что нет давления по вопросу Косово. Я встречался с ним (с Путиным) 19 раз, и у нас были разные разговоры. Тяжелее всего, когда он был очень тихий. Это было, думаю, два раза из всех наших 19 разговоров. Но это было давно, сейчас у нас состоялся полностью открытый разговор 25 ноября", - ответил Вучич в эфире TV Pink на вопрос, с кем сложнее встречаться – с президентом США или РФ.
По итогам визита Вучича в Сочи и встречи с российским лидером осенью 2021 года Сербия сейчас получает газ по договору с "Газпромом" до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, в объеме 6 миллионов кубометров в сутки.
В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии. В должность главы государства он вступил по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 20:29
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