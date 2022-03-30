01:28 30.03.2022 (обновлено: 01:29 30.03.2022)
Президент Сербии заявил, что общаться с Путиным ему легче, чем с Байденом
Президент Сербии Вучич признался, что общаться с Путиным ему легче, чем с Байденом
Президент Сербии Александр Вучич
БЕЛГРАД, 30 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич признался, что с российским лидером Владимиром Путиным ему общаться легче, чем с американским коллегой Джо Байденом.
"Напряжение перед встречей с Путиным меньше, чем перед встречей с Байденом, потому что нет давления по вопросу Косово. Я встречался с ним (с Путиным) 19 раз, и у нас были разные разговоры. Тяжелее всего, когда он был очень тихий. Это было, думаю, два раза из всех наших 19 разговоров. Но это было давно, сейчас у нас состоялся полностью открытый разговор 25 ноября", - ответил Вучич в эфире TV Pink на вопрос, с кем сложнее встречаться – с президентом США или РФ.
В Сербии 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии. В должность главы государства он вступил по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года.