https://ria.ru/20220330/obekty-1780814722.html
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки - РИА Новости, 30.03.2022
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:56
2022-03-30T10:56
2022-03-30T12:09
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса – один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два – "Бук-М1" в районах Угледара и Славянска", - сказал он.Кроме того, были уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Минобороны РФ об уничтожении складов с горючим и вооружением ВСУ
За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-30T10:56
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
10:56 30.03.2022 (обновлено: 12:09 30.03.2022)
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
ВКС России и ракетчики поразили 64 военных объекта Украины за сутки