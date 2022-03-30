https://ria.ru/20220330/obekty-1780814722.html

ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки

ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки - РИА Новости, 30.03.2022

ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки

ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:56

2022-03-30T10:56

2022-03-30T12:09

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВКС России и ракетные войска за сутки поразили 64 военных объекта Украины, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса – один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два – "Бук-М1" в районах Угледара и Славянска", - сказал он.Кроме того, были уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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Минобороны РФ об уничтожении складов с горючим и вооружением ВСУ За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-30T10:56 true PT3M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина