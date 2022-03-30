https://ria.ru/20220330/ndpi-1780795569.html

"Новатэк" попросил правительство уменьшить НДПИ на нефть и газ

"Новатэк" попросил правительство уменьшить НДПИ на нефть и газ - РИА Новости, 30.03.2022

"Новатэк" попросил правительство уменьшить НДПИ на нефть и газ

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон просит правительство уменьшить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и конденсат в качестве антикризисной меры,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:10

2022-03-30T09:10

2022-03-30T09:10

экономика

леонид михельсон

россия

украина

сибур холдинг

министерство финансов рф (минфин россии)

новатэк

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон просит правительство уменьшить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и конденсат в качестве антикризисной меры, которая позволила бы сдержать цены на сырье для российской нефтехимии, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Михельсона премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.Как пишется в газете, "Новатэк" предлагает временно рассчитывать НДПИ по курсу доллара, который фиксировался до его повышения в связи с началом военной спецоперации на Украине. По оценкам экспертов, пересчет НДПИ на конденсат может принести отрасли 30 миллиардов рублей в год. "Новатэк", по данным "Коммерсанта", предлагает "в ускоренном порядке" с 1 марта и до конца года изменить методику расчета НДПИ на нефть и конденсат, использовав при расчете ставки налога курс не более 75 рублей за доллар.Крупнейшей российской нефтегазохимической компанией России является "Сибур", где Леонид Михельсон является основным акционером, пишет газета. По данным "Ъ", добыча нефти и нестабильного газового конденсата в 2021 году составила 524 миллиона тонн, на конденсат приходится более 7%. "Новатэк" же добыл в 2021 году около 12 миллионов тонн нефти и конденсата, основная часть - конденсат. Утверждается, что именно добыча нестабильного газового конденсата облагается НДПИ, это сырье используется в нефтехимии для производства товарного конденсата.Минэнерго уже предлагало Минфину изменить методику расчета НДПИ на нефть, перейдя на расчет по фактическим ценам реализации, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на материал от 17 марта. Идея обусловлена тем, что из-за конфликта на Украине и санкций Запада российские нефтекомпании продают нефть со значительной скидкой, тогда как НДПИ рассчитывается из мировых цен, пишет газета.

https://ria.ru/20220212/ndpi-1772482052.html

https://ria.ru/20220328/neft-1780398917.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, леонид михельсон, россия, украина, сибур холдинг, министерство финансов рф (минфин россии), новатэк