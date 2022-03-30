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Минобороны заявило о блокаде националистами мирных жителей Харькова - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/natsionalisty-1780973063.html
Минобороны заявило о блокаде националистами мирных жителей Харькова
Минобороны заявило о блокаде националистами мирных жителей Харькова - РИА Новости, 30.03.2022
Минобороны заявило о блокаде националистами мирных жителей Харькова
Националисты размещают тяжелые вооружения в жилых кварталах Харькова и насильно забирают у мирных жителей все, что им нужно для боевых действий, заявил в среду... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T21:33
2022-03-30T21:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Националисты размещают тяжелые вооружения в жилых кварталах Харькова и насильно забирают у мирных жителей все, что им нужно для боевых действий, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Националисты продолжают применять испытанную тактику размещения тяжелой военной техники в жилых кварталах. Боевики руководствуются прямым приказом из Киева – использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев – расстреливать их на месте", - сказал он.По словам Мизинцева, харьковчане заблокированы неонацистами, находятся в заложниках у боевиков в качестве "живого щита", выехать по гуманитарным коридорам не могут, личные автомобили граждан подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и минометов.
https://ria.ru/20220330/kharkov-1780973421.html
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в мире, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина, вооруженные силы украины
21:33 30.03.2022 (обновлено: 21:37 30.03.2022)
 
Минобороны заявило о блокаде националистами мирных жителей Харькова

Минобороны: националисты размещают тяжелые вооружения в жилых кварталах Харькова

© REUTERS / Vyacheslav MadiyevskyyУкраинский правоохранитель в Харькове
Украинский правоохранитель в Харькове - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy
Украинский правоохранитель в Харькове
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Националисты размещают тяжелые вооружения в жилых кварталах Харькова и насильно забирают у мирных жителей все, что им нужно для боевых действий, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Националисты продолжают применять испытанную тактику размещения тяжелой военной техники в жилых кварталах. Боевики руководствуются прямым приказом из Киева – использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев – расстреливать их на месте", - сказал он.
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По словам Мизинцева, харьковчане заблокированы неонацистами, находятся в заложниках у боевиков в качестве "живого щита", выехать по гуманитарным коридорам не могут, личные автомобили граждан подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и минометов.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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