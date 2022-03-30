https://ria.ru/20220330/natsionalisty-1780784253.html
Основатель полка "Азов" признался, что многие бойцы являются националистами
Основатель полка "Азов" признался, что многие бойцы являются националистами - РИА Новости, 30.03.2022
Основатель полка "Азов" признался, что многие бойцы являются националистами
Основатель полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий признался газете Financial... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T05:01
2022-03-30T05:01
2022-03-30T09:39
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Основатель полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий признался газете Financial Times, что многие бойцы полка являются националистами.По словам Билецкого, который дал интервью изданию, большинство бойцов "Азова" "патриотичны, многие из них националисты". Он считает, что большинство украинцев сегодня также являются националистами, а среди почитаемых гражданами героев он назвал Степана Бандеру.Как утверждает Билецкий, "Азов" является "хребтом обороны Мариуполя", в городе находятся около 1,5 тысячи бойцов. "Мы играем ведущую роль в самых серьезных сражениях", - отметил он.Согласно данным основателя полка, количество бойцов на сегодняшний день составляет "десятки тысяч". Большинство находится в составе отрядов территориальной обороны, в том числе более тысячи человек в Харькове.Билецкий также указал на то, что среди бойцов "Азова" можно найти не только украинцев, но и представителей других национальностей.Власти Украины ранее пытались отрицать, что у них есть националисты, несмотря на то что Россия неоднократно на это указывала.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779179077.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина
05:01 30.03.2022 (обновлено: 09:39 30.03.2022)
Основатель полка "Азов" признался, что многие бойцы являются националистами
Основатель полка "Азов" Билецкий признался, что многие бойцы являются националистами
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Основатель полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий признался
газете Financial Times, что многие бойцы полка являются националистами.
По словам Билецкого, который дал интервью изданию, большинство бойцов "Азова" "патриотичны, многие из них националисты". Он считает, что большинство украинцев сегодня также являются националистами, а среди почитаемых гражданами героев он назвал Степана Бандеру.
Как утверждает Билецкий, "Азов" является "хребтом обороны Мариуполя", в городе находятся около 1,5 тысячи бойцов. "Мы играем ведущую роль в самых серьезных сражениях", - отметил он.
Согласно данным основателя полка, количество бойцов на сегодняшний день составляет "десятки тысяч". Большинство находится в составе отрядов территориальной обороны, в том числе более тысячи человек в Харькове
.
Билецкий также указал на то, что среди бойцов "Азова" можно найти не только украинцев, но и представителей других национальностей.
Власти Украины
ранее пытались отрицать, что у них есть националисты, несмотря на то что Россия
неоднократно на это указывала.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.