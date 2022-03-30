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Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить на Украину миротворческую миссию - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/nato-1780923661.html
Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить на Украину миротворческую миссию
Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить на Украину миротворческую миссию - РИА Новости, 30.03.2022
Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить на Украину миротворческую миссию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить в его страну миротворческую миссию. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:25
2022-03-30T17:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
украина
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить в его страну миротворческую миссию."Мы поддерживаем все инициативы, связанные с окончанием войны на Украине. Мы категорически не отбрасываем ничего", - сказал Кулеба журналистам в среду в Варшаве, отвечая на вопрос о миротворческой миссии, которую ранее предложил направить на Украину вице-премьер правительства Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. "Из того, что мы видим, НАТО не готово на этот шаг. Проблема не в нас, а в другой стороне", - заявил украинский министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/ukraina-1780830311.html
https://ria.ru/20220330/nato-1780826134.html
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в мире, нато, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
17:25 30.03.2022
 
Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить на Украину миротворческую миссию

Глава МИД Украины Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить миротворческую миссию

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить в его страну миротворческую миссию.
"Мы поддерживаем все инициативы, связанные с окончанием войны на Украине. Мы категорически не отбрасываем ничего", - сказал Кулеба журналистам в среду в Варшаве, отвечая на вопрос о миротворческой миссии, которую ранее предложил направить на Украину вице-премьер правительства Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. "Из того, что мы видим, НАТО не готово на этот шаг. Проблема не в нас, а в другой стороне", - заявил украинский министр.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 12:05
Генсек НАТО считает, что Украина сама должна решать вопрос нейтралитета
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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