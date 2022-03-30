https://ria.ru/20220330/nato-1780923661.html

Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить на Украину миротворческую миссию

Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить на Украину миротворческую миссию - РИА Новости, 30.03.2022

Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить на Украину миротворческую миссию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить в его страну миротворческую миссию. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:25

2022-03-30T17:25

2022-03-30T17:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

украина

мид украины

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить в его страну миротворческую миссию."Мы поддерживаем все инициативы, связанные с окончанием войны на Украине. Мы категорически не отбрасываем ничего", - сказал Кулеба журналистам в среду в Варшаве, отвечая на вопрос о миротворческой миссии, которую ранее предложил направить на Украину вице-премьер правительства Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. "Из того, что мы видим, НАТО не готово на этот шаг. Проблема не в нас, а в другой стороне", - заявил украинский министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/ukraina-1780830311.html

https://ria.ru/20220330/nato-1780826134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр