Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить на Украину миротворческую миссию
Глава МИД Украины Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить миротворческую миссию
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить в его страну миротворческую миссию.
"Мы поддерживаем все инициативы, связанные с окончанием войны на Украине. Мы категорически не отбрасываем ничего", - сказал Кулеба журналистам в среду в Варшаве, отвечая на вопрос о миротворческой миссии, которую ранее предложил направить на Украину вице-премьер правительства Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. "Из того, что мы видим, НАТО не готово на этот шаг. Проблема не в нас, а в другой стороне", - заявил украинский министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.