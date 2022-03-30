https://ria.ru/20220330/nato-1780826134.html

Посол Украины призвал выставить счет Западу за отказ принять страну в НАТО

Посол Украины призвал выставить счет Западу за отказ принять страну в НАТО - РИА Новости, 30.03.2022

Посол Украины призвал выставить счет Западу за отказ принять страну в НАТО

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что украинским властям власти необходимо выставить счет Западу за невыполнение... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:49

2022-03-30T11:49

2022-03-30T11:49

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что украинским властям власти необходимо выставить счет Западу за невыполнение обязательств по защите страны и отказ принимать в НАТО."Запад в значительной мере просчитался, и теперь нам нужно Западу счет выставлять, – что вы не выполнили свои обязательства, с 2008 года не приняв Украину в НАТО, вы не смогли дать эффективных гарантий и не смогли помочь эффективно противодействовать этой агрессии", - сказал он в интервью телеканалу "Рада".По его словам, "страны-гаранты по Будапештскому меморандуму фактически спрятались, хотя все говорили, что "мы помогаем".В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Будапештском меморандуме по Украине нет никаких обязательств поддерживать режим, который объявил геноцид своего народа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220318/gallouey-1778876867.html

https://ria.ru/20220324/nato-1779847979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, владимир путин, донбасс, украина, нато, россия, турция, василий боднар