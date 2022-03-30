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Посол Украины призвал выставить счет Западу за отказ принять страну в НАТО - РИА Новости, 30.03.2022
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Посол Украины призвал выставить счет Западу за отказ принять страну в НАТО
Посол Украины призвал выставить счет Западу за отказ принять страну в НАТО - РИА Новости, 30.03.2022
Посол Украины призвал выставить счет Западу за отказ принять страну в НАТО
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что украинским властям власти необходимо выставить счет Западу за невыполнение... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:49
2022-03-30T11:49
в мире
сергей лавров
владимир путин
донбасс
украина
нато
россия
турция
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что украинским властям власти необходимо выставить счет Западу за невыполнение обязательств по защите страны и отказ принимать в НАТО."Запад в значительной мере просчитался, и теперь нам нужно Западу счет выставлять, – что вы не выполнили свои обязательства, с 2008 года не приняв Украину в НАТО, вы не смогли дать эффективных гарантий и не смогли помочь эффективно противодействовать этой агрессии", - сказал он в интервью телеканалу "Рада".По его словам, "страны-гаранты по Будапештскому меморандуму фактически спрятались, хотя все говорили, что "мы помогаем".В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Будапештском меморандуме по Украине нет никаких обязательств поддерживать режим, который объявил геноцид своего народа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220318/gallouey-1778876867.html
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в мире, сергей лавров, владимир путин, донбасс, украина, нато, россия, турция, василий боднар
11:49 30.03.2022
 
Посол Украины призвал выставить счет Западу за отказ принять страну в НАТО

Посол Украины в Турции Боднар призвал выставить счет Западу за отказ принять страну в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что украинским властям власти необходимо выставить счет Западу за невыполнение обязательств по защите страны и отказ принимать в НАТО.
"Запад в значительной мере просчитался, и теперь нам нужно Западу счет выставлять, – что вы не выполнили свои обязательства, с 2008 года не приняв Украину в НАТО, вы не смогли дать эффективных гарантий и не смогли помочь эффективно противодействовать этой агрессии", - сказал он в интервью телеканалу "Рада".
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По его словам, "страны-гаранты по Будапештскому меморандуму фактически спрятались, хотя все говорили, что "мы помогаем".
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Будапештском меморандуме по Украине нет никаких обязательств поддерживать режим, который объявил геноцид своего народа.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреСергей ЛавровВладимир ПутинДонбассУкраинаНАТОРоссияТурцияВасилий Боднар
 
 
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