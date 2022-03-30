https://ria.ru/20220330/nalogi-1780846014.html

В Раде предложили поднять налоги для компаний, не ушедших из России

В Раде предложили поднять налоги для компаний, не ушедших из России - РИА Новости, 30.03.2022

В Раде предложили поднять налоги для компаний, не ушедших из России

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев (партия "Слуга народа") заявил, что минфин... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:56

2022-03-30T12:56

2022-03-30T12:56

экономика

украина

верховная рада украины

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев (партия "Слуга народа") заявил, что минфин согласовал парламентский законопроект о повышении налогов международным компаниям, работающим на Украине и не ушедшим из России."Я вчера сообщил, что мы с минфином согласовали концепцию этого налога. Согласно этому концепту, мы предлагаем прямые налоги, уплачиваемые такими компаниями, взимать с коэффициентом 1,5 к существующей ставке. То есть в полтора раза больше ставки будут", - сказал он в интервью агентству "Украинские новости". Гетманцев уточнил, что речь идет о 100 крупных компаниях. Он полагает, что они не будут оспаривать в судебном порядке такое повышение налогов.Согласно данным сайта Верховной рады, Владимир Зеленский 4 марта подписал закон о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Как отмечается в тексте закона, конфискация имущества РФ на Украине и компаний, собственниками которых являются российские граждане, будет проводиться без какой-либо компенсации.

https://ria.ru/20220311/kompanii-1777497070.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, украина, верховная рада украины, россия, ситуация в днр и лнр