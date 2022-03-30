https://ria.ru/20220330/mozg-1780886830.html

В Китае дали совет Европе из-за "умершего мозга" НАТО

В Китае дали совет Европе из-за "умершего мозга" НАТО - РИА Новости, 30.03.2022

В Китае дали совет Европе из-за "умершего мозга" НАТО

В Китае считают, что между Европой и США много противоречий, а "умерший мозг" НАТО уже не воскресить. Об этом пишет газета "Хуаньцю шибао". РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:19

2022-03-30T15:19

2022-03-30T18:17

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Китае считают, что между Европой и США много противоречий, а "умерший мозг" НАТО уже не воскресить. Об этом пишет газета "Хуаньцю шибао"."США воспользовались российско-украинским кризисом, чтобы шантажировать Европу и заставить ее плясать под свою дудку. Таким образом Америка пытается воскресить "умерший мозг НАТО", однако это бессмысленно", — говорится в публикации.Автор указывает на то, что природа Североатлантического альянса не изменилась и структурные проблемы внутри организации до сих пор остаются. Европа и США по-разному смотрят на отношения с Россией: американцы пытаются спровоцировать стратегические репрессии против нее, а ЕС, опасаясь за свою безопасность, старается быть дипломатическим посредником."Европа не желает быть "пушечным мясом". Разве европейцы не знают, что США их используют? Польша не намерена передавать старые МиГ-29 напрямую Украине просто потому, что не хочет, чтобы ее использовали для провокации против России", — считает автор.Поэтому, по его мнению, НАТО, может, и продолжит свое существование, но это ни в коем случае не означает полноценного воскрешения, а только временное пересечение интересов США и Европы с примесью шантажа Вашингтона в отношении своих союзников.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220308/kitay-1777154609.html

https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, сша, россия, европа, китай