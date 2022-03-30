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Российский Красный Крест обратился в МККК после видео с пытками военных - РИА Новости, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/mkkk-1780809621.html
Российский Красный Крест обратился в МККК после видео с пытками военных
Российский Красный Крест обратился в МККК после видео с пытками военных - РИА Новости, 30.03.2022
Российский Красный Крест обратился в МККК после видео с пытками военных
Российский Красный Крест после видео с пытками российских военнослужащих просит Международный Комитет Красного Креста призвать стороны соблюдать... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:37
2022-03-30T10:37
обострение ситуации в днр и лнр
российский красный крест
международный комитет красного креста (мккк)
россия
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российский Красный Крест после видео с пытками российских военнослужащих просит Международный Комитет Красного Креста призвать стороны соблюдать основополагающие нормы международного гуманитарного права, сообщил РИА Новости председатель РКК Павел Савчук.Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными военными. Украинцы, по его словам, обещали принять самые жесткие меры."Миссия Российского Красного Креста заключается в том, чтобы облегчать страдания людей, защищать их жизнь и здоровье, а также обеспечивать уважение к человеческой личности во всех случаях. Ввиду распространяющихся в сети интернет видео, предположительно, с солдатами вооруженных сил Украины, издевающихся над российскими пленными, Российский Красный Крест обратился в Международный Комитет Красного Креста. Мы считаем эти действия недопустимыми и попросили коллег из МККК призвать стороны соблюдать основополагающие принципы и нормы, установленные международным гуманитарным правом", – сказал Савчук.Он также отметил, что надлежащее обращение с пленными определено III Женевской конвенцией 1949 года."Статья 17 Женевской конвенции запрещает применение физических и моральных пыток. А статья 130 устанавливает, что пытки или бесчеловечное обращение относятся к серьезным нарушениям Конвенции. Надеюсь, что МККК окажет нам содействие в решении этого сложного вопроса", - заключил Савчук.
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российский красный крест, международный комитет красного креста (мккк), россия, украина
10:37 30.03.2022
 
Российский Красный Крест обратился в МККК после видео с пытками военных

Российский Красный Крест обратился в МККК после видео с пытками военных на Украине

© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в фотобанкЗдание офиса российского Красного креста в Москве
Здание офиса российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Андрей Теличев
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Здание офиса российского Красного креста в Москве
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российский Красный Крест после видео с пытками российских военнослужащих просит Международный Комитет Красного Креста призвать стороны соблюдать основополагающие нормы международного гуманитарного права, сообщил РИА Новости председатель РКК Павел Савчук.
Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными военными. Украинцы, по его словам, обещали принять самые жесткие меры.
"Миссия Российского Красного Креста заключается в том, чтобы облегчать страдания людей, защищать их жизнь и здоровье, а также обеспечивать уважение к человеческой личности во всех случаях. Ввиду распространяющихся в сети интернет видео, предположительно, с солдатами вооруженных сил Украины, издевающихся над российскими пленными, Российский Красный Крест обратился в Международный Комитет Красного Креста. Мы считаем эти действия недопустимыми и попросили коллег из МККК призвать стороны соблюдать основополагающие принципы и нормы, установленные международным гуманитарным правом", – сказал Савчук.
Он также отметил, что надлежащее обращение с пленными определено III Женевской конвенцией 1949 года.
"Статья 17 Женевской конвенции запрещает применение физических и моральных пыток. А статья 130 устанавливает, что пытки или бесчеловечное обращение относятся к серьезным нарушениям Конвенции. Надеюсь, что МККК окажет нам содействие в решении этого сложного вопроса", - заключил Савчук.
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