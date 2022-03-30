Российский Красный Крест обратился в МККК после видео с пытками военных
Российский Красный Крест обратился в МККК после видео с пытками военных на Украине
© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в фотобанкЗдание офиса российского Красного креста в Москве
Здание офиса российского Красного креста в Москве
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российский Красный Крест после видео с пытками российских военнослужащих просит Международный Комитет Красного Креста призвать стороны соблюдать основополагающие нормы международного гуманитарного права, сообщил РИА Новости председатель РКК Павел Савчук.
Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными военными. Украинцы, по его словам, обещали принять самые жесткие меры.
"Миссия Российского Красного Креста заключается в том, чтобы облегчать страдания людей, защищать их жизнь и здоровье, а также обеспечивать уважение к человеческой личности во всех случаях. Ввиду распространяющихся в сети интернет видео, предположительно, с солдатами вооруженных сил Украины, издевающихся над российскими пленными, Российский Красный Крест обратился в Международный Комитет Красного Креста. Мы считаем эти действия недопустимыми и попросили коллег из МККК призвать стороны соблюдать основополагающие принципы и нормы, установленные международным гуманитарным правом", – сказал Савчук.
Он также отметил, что надлежащее обращение с пленными определено III Женевской конвенцией 1949 года.
"Статья 17 Женевской конвенции запрещает применение физических и моральных пыток. А статья 130 устанавливает, что пытки или бесчеловечное обращение относятся к серьезным нарушениям Конвенции. Надеюсь, что МККК окажет нам содействие в решении этого сложного вопроса", - заключил Савчук.