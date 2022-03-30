10:00 30.03.2022 (обновлено: 11:03 30.03.2022)
В США назвали признак неэффективности антироссийских санкций
Читатели WSJ: платежная система "Мир" показала неэффективность санкций против России
Карты национальной платежной системы "Мир"
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Национальная платежная система "Мир" доказала Западу, что Россия действительно готовилась отражать санкции, пишет The Wall Street Journal.
Авторы материала напомнили, что Москва с марта 2014 года, когда Visa и Mastercard отказались обслуживать сразу несколько российских банков, пошла на многое, чтобы сделать национальную систему платежных карт привычной в использовании: в частности, провела удачный маркетинг, ввела кешбэк и внедрила в систему выплаты бюджетникам.
"В 2017 году в России был принят закон, обязывающий банки, которые осуществляют выплаты пенсионерам и зарплаты бюджетникам, таким как учителя и военнослужащие, переводить эти средства через карты "Мир". По данным НСПК, использование "Мира" резко возросло: к концу 2020 года выпуск карт увеличился до 95 миллионов примерно с двух миллионов в 2016 году. Закон также требовал, чтобы "Мир" принимался в торговых терминалах", — отмечается в статье.
Теперь действия стран Запада лишь усилили среди россиян спрос на карты "Мир" после окончательного разрыва отношений с Visa и Mastercard.
"Выпуск карт "Мир" резко вырос в последние недели после ухода зарубежных карточных гигантов. Российский кредитор Росбанк сообщил, что спрос на дебетовые карты, работающие в сети "Мир", увеличился более чем вдвое в период с января по март по сравнению с тем же периодом прошлого года", — отмечает СМИ.
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Читатели издания также сошлись во мнении, что западная система санкций не имеет должного эффекта, на который рассчитывали в Вашингтоне и Брюсселе.
"США слишком злоупотребляют санкциями. Они неэффективны. Тем временем Запад вытеснил Россию из мировой торговли, взвинтив цены на продукты питания и энергоносители для всех <…> на Западе", — написал пользователь с ником Byron King.
"Необходимость — мать изобретения", как говорится… Мы просто помогаем им развивать свои способности внутри", — заявил Andrew Till.
"ЕС замораживает российские активы? Посмотрим, что они сделают, когда Путин заморозит газовые краны, если не расплатятся рублями", — пишет Nathan Gomes.
"Попытка изолировать и обанкротить одиннадцатую по величине экономику мира привела к откату и рикошетам, которые становятся все более очевидными с каждым днем. Фиаско с кредитной картой — одно из самых заметных. Более важным, но мало замеченным за пределами Уолл-стрит стало то, что курс рубля быстро вернулся почти к своему уровню до тех событий. И нет никаких признаков того, что восходящая кривая выравнивается. Ау! Этого не должно было случиться после того, как западные воры из центральных банков украли российскую валюту", — напомнил Jerome Ogden.
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В Кремле назвали такие санкции экономической войной. Власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.