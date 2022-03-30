https://ria.ru/20220330/mir-1780802387.html

В США назвали признак неэффективности антироссийских санкций

В США назвали признак неэффективности антироссийских санкций - РИА Новости, 30.03.2022

В США назвали признак неэффективности антироссийских санкций

Национальная платежная система "Мир" доказала Западу, что Россия действительно готовилась отражать санкции, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:00

2022-03-30T10:00

2022-03-30T11:03

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Национальная платежная система "Мир" доказала Западу, что Россия действительно готовилась отражать санкции, пишет The Wall Street Journal.Авторы материала напомнили, что Москва с марта 2014 года, когда Visa и Mastercard отказались обслуживать сразу несколько российских банков, пошла на многое, чтобы сделать национальную систему платежных карт привычной в использовании: в частности, провела удачный маркетинг, ввела кешбэк и внедрила в систему выплаты бюджетникам."В 2017 году в России был принят закон, обязывающий банки, которые осуществляют выплаты пенсионерам и зарплаты бюджетникам, таким как учителя и военнослужащие, переводить эти средства через карты "Мир". По данным НСПК, использование "Мира" резко возросло: к концу 2020 года выпуск карт увеличился до 95 миллионов примерно с двух миллионов в 2016 году. Закон также требовал, чтобы "Мир" принимался в торговых терминалах", — отмечается в статье.Теперь действия стран Запада лишь усилили среди россиян спрос на карты "Мир" после окончательного разрыва отношений с Visa и Mastercard."Выпуск карт "Мир" резко вырос в последние недели после ухода зарубежных карточных гигантов. Российский кредитор Росбанк сообщил, что спрос на дебетовые карты, работающие в сети "Мир", увеличился более чем вдвое в период с января по март по сравнению с тем же периодом прошлого года", — отмечает СМИ.Читатели издания также сошлись во мнении, что западная система санкций не имеет должного эффекта, на который рассчитывали в Вашингтоне и Брюсселе."США слишком злоупотребляют санкциями. Они неэффективны. Тем временем Запад вытеснил Россию из мировой торговли, взвинтив цены на продукты питания и энергоносители для всех <…> на Западе", — написал пользователь с ником Byron King."Вот почему я всегда посмеиваюсь над санкциями как над истинным сдерживающим фактором. Как вы думаете, как Иран и другие страны до сих пор функционируют при такой неудавшейся системе? Китай смеется сейчас над всеми вместе с Индией и половиной Азии", — уверен Heath Anderson."Необходимость — мать изобретения", как говорится… Мы просто помогаем им развивать свои способности внутри", — заявил Andrew Till."ЕС замораживает российские активы? Посмотрим, что они сделают, когда Путин заморозит газовые краны, если не расплатятся рублями", — пишет Nathan Gomes."Попытка изолировать и обанкротить одиннадцатую по величине экономику мира привела к откату и рикошетам, которые становятся все более очевидными с каждым днем. Фиаско с кредитной картой — одно из самых заметных. Более важным, но мало замеченным за пределами Уолл-стрит стало то, что курс рубля быстро вернулся почти к своему уровню до тех событий. И нет никаких признаков того, что восходящая кривая выравнивается. Ау! Этого не должно было случиться после того, как западные воры из центральных банков украли российскую валюту", — напомнил Jerome Ogden."Скорость, с которой США и Европа вводят санкции, должна насторожить другие страны. В какой-то степени так и произошло. UnionPay Китая работает как Mastercard и Visa, так что у россиян не возникнет проблем в этом контексте", — высказался Vivek Kumar.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды сообщили о приостановке работы в стране.В Кремле назвали такие санкции экономической войной. Власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220325/karta-1780181461.html

https://ria.ru/20220325/oplata-1780005684.html

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780801610.html

https://ria.ru/20220330/tseny-1780777862.html

https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780514375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, россия, иран, сша, росбанк