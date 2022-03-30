Рейтинг@Mail.ru
В США назвали признак неэффективности антироссийских санкций - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/mir-1780802387.html
В США назвали признак неэффективности антироссийских санкций
В США назвали признак неэффективности антироссийских санкций - РИА Новости, 30.03.2022
В США назвали признак неэффективности антироссийских санкций
Национальная платежная система "Мир" доказала Западу, что Россия действительно готовилась отражать санкции, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:00
2022-03-30T11:03
экономика
технологии
россия
иран
сша
росбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808848_558:0:3077:1417_1920x0_80_0_0_3e9e8c62b7d18fbd55278710f6daa7e2.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Национальная платежная система "Мир" доказала Западу, что Россия действительно готовилась отражать санкции, пишет The Wall Street Journal.Авторы материала напомнили, что Москва с марта 2014 года, когда Visa и Mastercard отказались обслуживать сразу несколько российских банков, пошла на многое, чтобы сделать национальную систему платежных карт привычной в использовании: в частности, провела удачный маркетинг, ввела кешбэк и внедрила в систему выплаты бюджетникам."В 2017 году в России был принят закон, обязывающий банки, которые осуществляют выплаты пенсионерам и зарплаты бюджетникам, таким как учителя и военнослужащие, переводить эти средства через карты "Мир". По данным НСПК, использование "Мира" резко возросло: к концу 2020 года выпуск карт увеличился до 95 миллионов примерно с двух миллионов в 2016 году. Закон также требовал, чтобы "Мир" принимался в торговых терминалах", — отмечается в статье.Теперь действия стран Запада лишь усилили среди россиян спрос на карты "Мир" после окончательного разрыва отношений с Visa и Mastercard."Выпуск карт "Мир" резко вырос в последние недели после ухода зарубежных карточных гигантов. Российский кредитор Росбанк сообщил, что спрос на дебетовые карты, работающие в сети "Мир", увеличился более чем вдвое в период с января по март по сравнению с тем же периодом прошлого года", — отмечает СМИ.Читатели издания также сошлись во мнении, что западная система санкций не имеет должного эффекта, на который рассчитывали в Вашингтоне и Брюсселе."США слишком злоупотребляют санкциями. Они неэффективны. Тем временем Запад вытеснил Россию из мировой торговли, взвинтив цены на продукты питания и энергоносители для всех &lt;…&gt; на Западе", — написал пользователь с ником Byron King."Вот почему я всегда посмеиваюсь над санкциями как над истинным сдерживающим фактором. Как вы думаете, как Иран и другие страны до сих пор функционируют при такой неудавшейся системе? Китай смеется сейчас над всеми вместе с Индией и половиной Азии", — уверен Heath Anderson."Необходимость — мать изобретения", как говорится… Мы просто помогаем им развивать свои способности внутри", — заявил Andrew Till."ЕС замораживает российские активы? Посмотрим, что они сделают, когда Путин заморозит газовые краны, если не расплатятся рублями", — пишет Nathan Gomes."Попытка изолировать и обанкротить одиннадцатую по величине экономику мира привела к откату и рикошетам, которые становятся все более очевидными с каждым днем. Фиаско с кредитной картой — одно из самых заметных. Более важным, но мало замеченным за пределами Уолл-стрит стало то, что курс рубля быстро вернулся почти к своему уровню до тех событий. И нет никаких признаков того, что восходящая кривая выравнивается. Ау! Этого не должно было случиться после того, как западные воры из центральных банков украли российскую валюту", — напомнил Jerome Ogden."Скорость, с которой США и Европа вводят санкции, должна насторожить другие страны. В какой-то степени так и произошло. UnionPay Китая работает как Mastercard и Visa, так что у россиян не возникнет проблем в этом контексте", — высказался Vivek Kumar.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды сообщили о приостановке работы в стране.В Кремле назвали такие санкции экономической войной. Власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220325/karta-1780181461.html
https://ria.ru/20220325/oplata-1780005684.html
https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780801610.html
https://ria.ru/20220330/tseny-1780777862.html
https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780514375.html
россия
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808848_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_2e26d1284dbc98112c26b6f3d99e4129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, иран, сша, росбанк
10:00 30.03.2022 (обновлено: 11:03 30.03.2022)
 
В США назвали признак неэффективности антироссийских санкций

Читатели WSJ: платежная система "Мир" показала неэффективность санкций против России

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Карты национальной платежной системы "Мир"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Национальная платежная система "Мир" доказала Западу, что Россия действительно готовилась отражать санкции, пишет The Wall Street Journal.
Авторы материала напомнили, что Москва с марта 2014 года, когда Visa и Mastercard отказались обслуживать сразу несколько российских банков, пошла на многое, чтобы сделать национальную систему платежных карт привычной в использовании: в частности, провела удачный маркетинг, ввела кешбэк и внедрила в систему выплаты бюджетникам.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 22:58
Google приостановил подключение карт "Мир" к Google Pay в России
"В 2017 году в России был принят закон, обязывающий банки, которые осуществляют выплаты пенсионерам и зарплаты бюджетникам, таким как учителя и военнослужащие, переводить эти средства через карты "Мир". По данным НСПК, использование "Мира" резко возросло: к концу 2020 года выпуск карт увеличился до 95 миллионов примерно с двух миллионов в 2016 году. Закон также требовал, чтобы "Мир" принимался в торговых терминалах", — отмечается в статье.
Теперь действия стран Запада лишь усилили среди россиян спрос на карты "Мир" после окончательного разрыва отношений с Visa и Mastercard.
"Выпуск карт "Мир" резко вырос в последние недели после ухода зарубежных карточных гигантов. Российский кредитор Росбанк сообщил, что спрос на дебетовые карты, работающие в сети "Мир", увеличился более чем вдвое в период с января по март по сравнению с тем же периодом прошлого года", — отмечает СМИ.
Samsung - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 10:43
Samsung Pay продолжает работать с картами "Мир"
Читатели издания также сошлись во мнении, что западная система санкций не имеет должного эффекта, на который рассчитывали в Вашингтоне и Брюсселе.
"США слишком злоупотребляют санкциями. Они неэффективны. Тем временем Запад вытеснил Россию из мировой торговли, взвинтив цены на продукты питания и энергоносители для всех <…> на Западе", — написал пользователь с ником Byron King.
"Вот почему я всегда посмеиваюсь над санкциями как над истинным сдерживающим фактором. Как вы думаете, как Иран и другие страны до сих пор функционируют при такой неудавшейся системе? Китай смеется сейчас над всеми вместе с Индией и половиной Азии", — уверен Heath Anderson.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 09:56
Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность санкций против России
"Необходимость — мать изобретения", как говорится… Мы просто помогаем им развивать свои способности внутри", — заявил Andrew Till.
"ЕС замораживает российские активы? Посмотрим, что они сделают, когда Путин заморозит газовые краны, если не расплатятся рублями", — пишет Nathan Gomes.
"Попытка изолировать и обанкротить одиннадцатую по величине экономику мира привела к откату и рикошетам, которые становятся все более очевидными с каждым днем. Фиаско с кредитной картой — одно из самых заметных. Более важным, но мало замеченным за пределами Уолл-стрит стало то, что курс рубля быстро вернулся почти к своему уровню до тех событий. И нет никаких признаков того, что восходящая кривая выравнивается. Ау! Этого не должно было случиться после того, как западные воры из центральных банков украли российскую валюту", — напомнил Jerome Ogden.
Местные жители в очереди в магазин в Батон-Руж, штат Луизиана, США - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 00:57
США озабочены ростом цен на продукты на фоне антироссийских санкций
"Скорость, с которой США и Европа вводят санкции, должна насторожить другие страны. В какой-то степени так и произошло. UnionPay Китая работает как Mastercard и Visa, так что у россиян не возникнет проблем в этом контексте", — высказался Vivek Kumar.

Спецоперация на Украине

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере высокотехнологичной продукции. Многие бренды сообщили о приостановке работы в стране.
В Кремле назвали такие санкции экономической войной. Власти подчеркнули, что были готовы к подобному сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 16:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Итальянский журналист назвал антироссийские санкции бомбами для всего мира
 
ЭкономикаТехнологииРоссияИранСШАРосбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала