https://ria.ru/20220330/mh17-1780898517.html

Эксперты назвали расчеты "Алмаз-Антея" по MH17 наиболее соответствующими

Эксперты назвали расчеты "Алмаз-Антея" по MH17 наиболее соответствующими - РИА Новости, 30.03.2022

Эксперты назвали расчеты "Алмаз-Антея" по MH17 наиболее соответствующими

Группа американских экспертов пришла к выводу, что расчеты российского оборонного концерна "Алмаз-Антея" по делу о крушении MH17 больше всего соответствуют... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:58

2022-03-30T15:58

2022-03-30T16:29

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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Группа американских экспертов пришла к выводу, что расчеты российского оборонного концерна "Алмаз-Антея" по делу о крушении MH17 больше всего соответствуют характеру повреждений, обнаруженных на обломках самолета, заявила адвокат обвиняемого россиянина Сабине тен Дуссхате."Все три эксперта (из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского "Алмаз-Антея") пришли к разным выводам относительно места пуска ракеты. В виду экспертизы "Алмаз-Антея", его комплексного подхода и простым объяснениям, которые они представили в отчетах и в ходе опроса, мы расцениваем результаты расследования "Алмаз-Антея" самыми надежными", - заявила адвокат на заседании в среду, трансляция которого ведется на сайте суда.По ее словам, защита решила обратиться за оценкой отчетов "Алмаз-Антея", голландских и бельгийских экспертов к группе опытных американских экспертов."Американские эксперты пришли к выводу, что расчеты "Алмаз-Антея" по делу MH17 больше всего соответствуют характеру повреждений, обнаруженных на всех доступных обломках самолета", - подчеркнула тен Дуссхате.В ноябре 2021 года Окружной суд Гааги сообщил РИА Новости, что приобщил к делу ответы "Алмаза-Антея" на вопросы защиты, в частности, о предполагаемом месте пуска ракеты. Согласно выводам российского концерна, не подтверждается сценарий о том, что ракета из ЗРК "Бук" была запущена со стороны Снежного и Первомайского, которые как место пуска называли голландские эксперты, указывая, что их в тот момент контролировали ополченцы."Алмаз-Антей" трижды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию с поражением малайзийского Boeing над Донбассом. Эксперименты подтвердили, что самолет могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировался украинскими военными, на вооружении которых были ЗРК "Бук", доставшиеся Киеву после распада СССР. Голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из экспериментов.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220309/mh17-1777259361.html

https://ria.ru/20220126/espch-1769630377.html

https://ria.ru/20211223/mh17-1765191520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, николай винниченко, россия, бельгия, киев, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф, концерн пво "алмаз-антей", бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование