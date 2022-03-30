https://ria.ru/20220330/metall-1780807973.html

Украина пожаловалась на проблемы с поставками металла Западом

Украина пожаловалась на проблемы с поставками металла Западом - РИА Новости, 30.03.2022

Украина пожаловалась на проблемы с поставками металла Западом

Украинские производители испытывают трудности с изготовлением бронежилетов из-за саботажа иностранных поставщиков, заявил в среду советник главы офиса... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:29

2022-03-30T10:29

2022-03-30T10:30

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские производители испытывают трудности с изготовлением бронежилетов из-за саботажа иностранных поставщиков, заявил в среду советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов.Он рассказал, что предприятия страны, которые сейчас производят бронежилеты, сталкиваются с проблемами, пытаясь приобрести высококачественный металл за границей."Европейские и другие партнеры где-то саботируют (поставки металла - ред.), где-то беспокоятся", - сказал Милованов в эфире телеканала "Украина 24".Ранее командир киевского полка территориальной обороны националистического "Азова" Владислав Соболевский упрекал западных дипломатов в недостаточной "заботе об Украине" и призывал наладить канал поставок вооружений в удерживаемый Киевом Мариуполь под видом гуманитарной помощи. Постпред РФ при ООН Василий Небензя во вторник заявил, что на Украину в автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут ввозиться вооружения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780638761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, василий небензя, киев, мариуполь, россия, оон, dhl, украина