https://ria.ru/20220330/melitopol-1780933591.html

На мемориале в Мелитополе зажгли Вечный огонь

На мемориале в Мелитополе зажгли Вечный огонь - РИА Новости, 30.03.2022

На мемориале в Мелитополе зажгли Вечный огонь

Вечный огонь зажжён у мемориала "Братская могила" в городе Мелитополь, находящемся под контролем российских военных, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:56

2022-03-30T17:56

2022-03-30T17:56

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир путин

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Вечный огонь зажжён у мемориала "Братская могила" в городе Мелитополь, находящемся под контролем российских военных, передаёт корреспондент РИА Новости.Вечный огонь в городе не работал около семи лет. После проверок местные власти решили вновь зажечь огонь на мемориале в память о погибших в Великой Отечественной войне."В городе Мелитополь снова бьется сердце - горит Вечный огонь. Мы будем делать это в каждом городе на своем пути. Ждите, мы идем к вам", - сказала рок-певица Юлия Чичерина.Автор и исполнитель не только присутствовала на мероприятии, но и лично зажгла вечный огонь, заявив, что " так будет в каждом городе Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.

https://ria.ru/20220322/melitopol-1779371676.html

https://ria.ru/20220329/ukraina-1780597964.html

мелитополь

россия

украина

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Церемония зажжения Вечного огня на мемориале "Братская могила" в Мелитополе В Мелитополе, который находится под контролем российских войск, на мемориале "Братская могила" зажгли Вечный огонь. По словам местных жителей, он не работал около 7 лет. В церемонии участвовала Юлия Чичерина. 2022-03-30T17:56 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, юлия чичерина, мелитополь, россия, украина