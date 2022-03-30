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На мемориале в Мелитополе зажгли Вечный огонь - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/melitopol-1780933591.html
На мемориале в Мелитополе зажгли Вечный огонь
На мемориале в Мелитополе зажгли Вечный огонь - РИА Новости, 30.03.2022
На мемориале в Мелитополе зажгли Вечный огонь
Вечный огонь зажжён у мемориала "Братская могила" в городе Мелитополь, находящемся под контролем российских военных, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:56
2022-03-30T17:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
юлия чичерина
мелитополь
россия
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Вечный огонь зажжён у мемориала "Братская могила" в городе Мелитополь, находящемся под контролем российских военных, передаёт корреспондент РИА Новости.Вечный огонь в городе не работал около семи лет. После проверок местные власти решили вновь зажечь огонь на мемориале в память о погибших в Великой Отечественной войне."В городе Мелитополь снова бьется сердце - горит Вечный огонь. Мы будем делать это в каждом городе на своем пути. Ждите, мы идем к вам", - сказала рок-певица Юлия Чичерина.Автор и исполнитель не только присутствовала на мероприятии, но и лично зажгла вечный огонь, заявив, что " так будет в каждом городе Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.
https://ria.ru/20220322/melitopol-1779371676.html
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Церемония зажжения Вечного огня на мемориале "Братская могила" в Мелитополе
В Мелитополе, который находится под контролем российских войск, на мемориале "Братская могила" зажгли Вечный огонь. По словам местных жителей, он не работал около 7 лет. В церемонии участвовала Юлия Чичерина.
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в мире, владимир путин, юлия чичерина, мелитополь, россия, украина
17:56 30.03.2022
 
На мемориале в Мелитополе зажгли Вечный огонь

На мемориале "Братская могила" в Мелитополе зажгли Вечный огонь

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Вечный огонь зажжён у мемориала "Братская могила" в городе Мелитополь, находящемся под контролем российских военных, передаёт корреспондент РИА Новости.
Вечный огонь в городе не работал около семи лет. После проверок местные власти решили вновь зажечь огонь на мемориале в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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"В городе Мелитополь снова бьется сердце - горит Вечный огонь. Мы будем делать это в каждом городе на своем пути. Ждите, мы идем к вам", - сказала рок-певица Юлия Чичерина.
Автор и исполнитель не только присутствовала на мероприятии, но и лично зажгла вечный огонь, заявив, что " так будет в каждом городе Украины".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЮлия ЧичеринаМелитопольРоссияУкраина
 
 
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