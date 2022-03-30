https://ria.ru/20220330/mchs-1780880637.html
Воздушные суда МЧС могут летать по всему миру
Воздушные суда МЧС могут летать по всему миру - РИА Новости, 30.03.2022
Воздушные суда МЧС могут летать по всему миру
Воздушные суда МЧС России в условиях санкций могут летать в Европу и по всему миру, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:03
2022-03-30T15:03
2022-03-30T15:24
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воздушные суда МЧС России в условиях санкций могут летать в Европу и по всему миру, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства."Воздушные суда авиации МЧС зарегистрированы в России и имеют действующие сертификаты летной годности. Вместе с тем, каждый вылет воздушных судов согласовывается через евроконтроль с Европейской организацией по безопасности воздушной навигации", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.Спасатели подчеркивают, что Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) отозвало сертификаты летной годности воздушных судов, зарегистрированных в других странах, в том числе европейских.По данным МЧС, в распоряжении ведомства находятся 84 воздушных судна: 23 самолета и 61 вертолет.Основу авиационного парка МЧС составляют самолеты Ил-76, Бе-200ЧС, Sukhoi Superjet 100, Ан-148, Ан-74, а также вертолеты Ми-26, Ми-8 и Ка-32. В авиаподразделениях ведомства работают свыше 2 тысяч высококвалифицированных специалистов.
https://ria.ru/20220328/azimut-1780463490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, санкции в отношении россии
15:03 30.03.2022 (обновлено: 15:24 30.03.2022)
Воздушные суда МЧС могут летать по всему миру
Воздушные суда МЧС в условиях санкций могут летать по всему миру