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Воздушные суда МЧС могут летать по всему миру - РИА Новости, 30.03.2022
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Воздушные суда МЧС могут летать по всему миру
Воздушные суда МЧС могут летать по всему миру - РИА Новости, 30.03.2022
Воздушные суда МЧС могут летать по всему миру
Воздушные суда МЧС России в условиях санкций могут летать в Европу и по всему миру, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:03
2022-03-30T15:24
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воздушные суда МЧС России в условиях санкций могут летать в Европу и по всему миру, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства."Воздушные суда авиации МЧС зарегистрированы в России и имеют действующие сертификаты летной годности. Вместе с тем, каждый вылет воздушных судов согласовывается через евроконтроль с Европейской организацией по безопасности воздушной навигации", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.Спасатели подчеркивают, что Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) отозвало сертификаты летной годности воздушных судов, зарегистрированных в других странах, в том числе европейских.По данным МЧС, в распоряжении ведомства находятся 84 воздушных судна: 23 самолета и 61 вертолет.Основу авиационного парка МЧС составляют самолеты Ил-76, Бе-200ЧС, Sukhoi Superjet 100, Ан-148, Ан-74, а также вертолеты Ми-26, Ми-8 и Ка-32. В авиаподразделениях ведомства работают свыше 2 тысяч высококвалифицированных специалистов.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, санкции в отношении россии
15:03 30.03.2022 (обновлено: 15:24 30.03.2022)
 
Воздушные суда МЧС могут летать по всему миру

Воздушные суда МЧС в условиях санкций могут летать по всему миру

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСамолет с гумпомощью
Самолет с гумпомощью - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воздушные суда МЧС России в условиях санкций могут летать в Европу и по всему миру, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Воздушные суда авиации МЧС зарегистрированы в России и имеют действующие сертификаты летной годности. Вместе с тем, каждый вылет воздушных судов согласовывается через евроконтроль с Европейской организацией по безопасности воздушной навигации", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
Спасатели подчеркивают, что Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) отозвало сертификаты летной годности воздушных судов, зарегистрированных в других странах, в том числе европейских.
По данным МЧС, в распоряжении ведомства находятся 84 воздушных судна: 23 самолета и 61 вертолет.
Основу авиационного парка МЧС составляют самолеты Ил-76, Бе-200ЧС, Sukhoi Superjet 100, Ан-148, Ан-74, а также вертолеты Ми-26, Ми-8 и Ка-32. В авиаподразделениях ведомства работают свыше 2 тысяч высококвалифицированных специалистов.
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