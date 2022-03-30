https://ria.ru/20220330/markirovka-1780798911.html

Минфин призвал расширить эксперимент по маркировке импортируемого алкоголя

Минфин призвал расширить эксперимент по маркировке импортируемого алкоголя - РИА Новости, 30.03.2022

Минфин призвал расширить эксперимент по маркировке импортируемого алкоголя

Минфин РФ предложил расширить перечень территорий проведения эксперимента по маркировке федеральными специальными марками импортируемого в Россию алкоголя,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:38

2022-03-30T09:38

2022-03-30T09:38

экономика

краснодарский край

россия

смоленская область

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Минфин РФ предложил расширить перечень территорий проведения эксперимента по маркировке федеральными специальными марками импортируемого в Россию алкоголя, добавив Санкт-Петербург, Ленинградскую, Смоленскую области и Краснодарский край, говорится в сообщении министерства."Минфин России внес в правительство РФ проект постановления о расширении эксперимента по маркировке федеральными специальными марками импортируемого в Россию алкоголя. В перечень территорий проведения эксперимента помимо Калининградской области предлагается включить Санкт-Петербург, Ленинградскую и Смоленскую области, а также Краснодарский край. Также предусматривается продление срока проведения эксперимента до 31 мая 2024 года", - говорится в сообщении.Минфин отмечает, что сейчас основной объем алкогольной продукции, ввозимой на территорию России, оклеивается федеральными специальными марками на акцизных складах в Латвии, Литве, Польше. "В условиях внешних ограничений могут возникнуть сложности в отправке марок на акцизные склады на территории этих стран. Кроме того, увеличатся сроки ввоза в Россию маркированной алкогольной продукции, что может создать риск уничтожения федеральных специальных марок, неиспользованных в установленные законом сроки", - добавляется в сообщении."Мы предложили расширить территорию проведения эксперимента, так как таможенные склады в Калининградской области не смогут в полной мере обеспечить потребности всех импортеров по маркировке поставляемой ими алкогольной продукции из стран Европейского союза и Нового Света", - прокомментировал директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Никита Золкин."По предложению Федеральной таможенной службы России, с учетом имеющихся возможностей реализации эффективного таможенного контроля в периметр эксперимента предусмотрено включение Санкт-Петербурга, Ленинградской, Смоленской областей и Краснодарского края. Это позволит нивелировать риски возникновения сбоев и задержек маркировки ввозимого в Россию алкоголя", - сказал он.Отмечается, что импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения будут участвовать в эксперименте на добровольной основе.

https://ria.ru/20220210/vinodely-1772129962.html

https://ria.ru/20220208/tabak-1771675783.html

краснодарский край

россия

смоленская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, краснодарский край, россия, смоленская область, министерство финансов рф (минфин россии)