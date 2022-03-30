https://ria.ru/20220330/mariupol-1780965933.html

Басурин заявил о 3-4 тысячах украинских военных и боевиков в Мариуполе

Басурин заявил о 3-4 тысячах украинских военных и боевиков в Мариуполе - РИА Новости, 30.03.2022

Басурин заявил о 3-4 тысячах украинских военных и боевиков в Мариуполе

До 4 тысяч украинских военных и боевиков могут в настоящий момент находиться в Мариуполе, об этом РИА Новости заявил представитель милиции Донецкой народной... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T20:17

2022-03-30T20:17

2022-03-30T20:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

мариуполь

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. До 4 тысяч украинских военных и боевиков могут в настоящий момент находиться в Мариуполе, об этом РИА Новости заявил представитель милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.“Трудно сказать (точную цифру оставшихся украинских военных и боевиков в Мариуполе), ориентируемся на цифру 3-4 тысячи”, - сказал Басурин РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/mariupol-1780845644.html

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украина

мариуполь

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Басурин о численности украинских военных и боевиков в Мариуполе До 4 тысяч украинских военных и боевиков могут в настоящий момент находиться в Мариуполе, об этом РИА Новости заявил представитель милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. 2022-03-30T20:17 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр