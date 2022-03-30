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Первый канал не планирует закрывать программу Малышевой "Жить здорово" - РИА Новости, 30.03.2022
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Первый канал не планирует закрывать программу Малышевой "Жить здорово"
Первый канал не планирует закрывать программу Малышевой "Жить здорово" - РИА Новости, 30.03.2022
Первый канал не планирует закрывать программу Малышевой "Жить здорово"
Речь о закрытии проекта Елены Малышевой "Жить Здорово" на Первом канале не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала. Ранее в Telegram-каналах... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:14
2022-03-30T17:17
елена малышева
общество
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Речь о закрытии проекта Елены Малышевой "Жить Здорово" на Первом канале не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о закрытия программы "Жить Здорово".По информации Первого канала, "Жить здорово" не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. "О закрытии проекта речь не идёт", - говорится в сообщении.
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елена малышева, общество, первый канал (телеканал)
16:14 30.03.2022 (обновлено: 17:17 30.03.2022)
 
Первый канал не планирует закрывать программу Малышевой "Жить здорово"

Первый канал опроверг сообщения СМИ о планах закрыть программу Малышевой "Жить здорово!"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Телеведущая Елена Малышева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Речь о закрытии проекта Елены Малышевой "Жить Здорово" на Первом канале не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о закрытия программы "Жить Здорово".
По информации Первого канала, "Жить здорово" не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. "О закрытии проекта речь не идёт", - говорится в сообщении.
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 19:46Шоубиз
Первый канал опроверг информацию о закрытии "Вечернего Урганта"
 
Елена МалышеваОбществоПервый канал (телеканал)
 
 
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