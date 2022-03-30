https://ria.ru/20220330/malysheva-1780903340.html

Первый канал не планирует закрывать программу Малышевой "Жить здорово"

Первый канал не планирует закрывать программу Малышевой "Жить здорово" - РИА Новости, 30.03.2022

Первый канал не планирует закрывать программу Малышевой "Жить здорово"

Речь о закрытии проекта Елены Малышевой "Жить Здорово" на Первом канале не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала. Ранее в Telegram-каналах... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:14

2022-03-30T16:14

2022-03-30T17:17

елена малышева

общество

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Речь о закрытии проекта Елены Малышевой "Жить Здорово" на Первом канале не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о закрытия программы "Жить Здорово".По информации Первого канала, "Жить здорово" не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. "О закрытии проекта речь не идёт", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220228/urgant-1775662392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

елена малышева, общество, первый канал (телеканал)