https://ria.ru/20220330/malysheva-1780903340.html
Первый канал не планирует закрывать программу Малышевой "Жить здорово"
Первый канал не планирует закрывать программу Малышевой "Жить здорово" - РИА Новости, 30.03.2022
Первый канал не планирует закрывать программу Малышевой "Жить здорово"
Речь о закрытии проекта Елены Малышевой "Жить Здорово" на Первом канале не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала. Ранее в Telegram-каналах... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:14
2022-03-30T16:14
2022-03-30T17:17
елена малышева
общество
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Речь о закрытии проекта Елены Малышевой "Жить Здорово" на Первом канале не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о закрытия программы "Жить Здорово".По информации Первого канала, "Жить здорово" не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. "О закрытии проекта речь не идёт", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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елена малышева, общество, первый канал (телеканал)
16:14 30.03.2022 (обновлено: 17:17 30.03.2022)
Первый канал не планирует закрывать программу Малышевой "Жить здорово"
Первый канал опроверг сообщения СМИ о планах закрыть программу Малышевой "Жить здорово!"
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Речь о закрытии проекта Елены Малышевой "Жить Здорово" на Первом канале не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о закрытия программы "Жить Здорово".
По информации Первого канала, "Жить здорово" не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. "О закрытии проекта речь не идёт", - говорится в сообщении.