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В МИД осудили письмо американского сенатора генсеку МАГАТЭ - РИА Новости, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/magate-1780933441.html
В МИД осудили письмо американского сенатора генсеку МАГАТЭ
В МИД осудили письмо американского сенатора генсеку МАГАТЭ - РИА Новости, 30.03.2022
В МИД осудили письмо американского сенатора генсеку МАГАТЭ
Письмо сенатора США Роберта Менендеса к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси по поводу РФ и АЭС на Украине является американским вмешательством в дела агентства,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:56
2022-03-30T18:15
в мире
сша
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
магатэ
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Письмо сенатора США Роберта Менендеса к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси по поводу РФ и АЭС на Украине является американским вмешательством в дела агентства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ведомство отметило, что 28 марта глава комитета по международным делам Сената США Менендес направил письмо гендиректору МАГАТЭ Гросси, в котором потребовал незамедлительных шагов, чтобы "не допустить саботажа" украинской энергетической инфраструктуры со стороны ВС России."Это – пример вопиющего вмешательства в дела МАГАТЭ, в чьем уставе ясно написано, что гендиректор при исполнении обязанностей не должен получать указаний от какого бы то ни было источника, постороннего для Агентства. Кроме того, каждый член МАГАТЭ, обязуясь уважать международный характер обязанностей гендиректора и персонала, не должен пытаться оказывать на них влияние при исполнении своих обязанностей. Кому как не главе профильного комитета Сената положено знать такие азбучные истины", - говорится в заявлении.Захарова также назвала совершенно неуместным призыв Менендеса к тому, чтобы МАГАТЭ предотвратило транспортировку ядерного топлива с Украины и демонтаж оборудования для вывоза в Россию."Специально для сенатора и его помощников поясняем: наоборот, это Россия ввозит ядерное топливо на Украину (последний раз – в конце февраля для Ровенской АЭС). Четырех российских экспедиторов, сопровождавших поставку, до сих пор незаконно удерживают на Украине и под угрозами заставляют зачитывать на камеру заготовленные для них антироссийские заявления", - отметила она.По словам официального представителя МИД России, Москва добивается освобождения россиян, удерживаемых в качестве заложников. "Неоднократно доводили до международной общественности, что российские военные взяли под охрану Чернобыльскую АЭС и Запорожскую АЭС исключительно для того, чтобы предотвратить террористические атаки, наподобие той, которую украинская диверсионная группа попыталась осуществить в отношении Запорожской станции 4 марта", - добавила Захарова. Она подчеркнула, что на этих АЭС продолжают работать украинские операторы, и в их деятельность никакого вмешательства не осуществляется.Москва также поддерживает усилия гендиректора МАГАТЭ, направленные на обеспечение на должном уровне физической ядерной безопасности упомянутых объектов, заявила Захарова.По ее словам, "возмутительные" призывы Менендеса направлены на подрыв устоев функционирования международных организаций, на превращение их в придатки деструктивной политики США.
https://ria.ru/20220329/rosatom-1780695646.html
https://ria.ru/20220328/aes-1780390127.html
сша
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в мире, сша, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, магатэ, ситуация в днр и лнр
17:56 30.03.2022 (обновлено: 18:15 30.03.2022)
 
В МИД осудили письмо американского сенатора генсеку МАГАТЭ

В МИД назвали письмо американского сенатора генсеку МАГАТЭ вмешательством

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Письмо сенатора США Роберта Менендеса к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси по поводу РФ и АЭС на Украине является американским вмешательством в дела агентства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ведомство отметило, что 28 марта глава комитета по международным делам Сената США Менендес направил письмо гендиректору МАГАТЭ Гросси, в котором потребовал незамедлительных шагов, чтобы "не допустить саботажа" украинской энергетической инфраструктуры со стороны ВС России.
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"Это – пример вопиющего вмешательства в дела МАГАТЭ, в чьем уставе ясно написано, что гендиректор при исполнении обязанностей не должен получать указаний от какого бы то ни было источника, постороннего для Агентства. Кроме того, каждый член МАГАТЭ, обязуясь уважать международный характер обязанностей гендиректора и персонала, не должен пытаться оказывать на них влияние при исполнении своих обязанностей. Кому как не главе профильного комитета Сената положено знать такие азбучные истины", - говорится в заявлении.
Захарова также назвала совершенно неуместным призыв Менендеса к тому, чтобы МАГАТЭ предотвратило транспортировку ядерного топлива с Украины и демонтаж оборудования для вывоза в Россию.
"Специально для сенатора и его помощников поясняем: наоборот, это Россия ввозит ядерное топливо на Украину (последний раз – в конце февраля для Ровенской АЭС). Четырех российских экспедиторов, сопровождавших поставку, до сих пор незаконно удерживают на Украине и под угрозами заставляют зачитывать на камеру заготовленные для них антироссийские заявления", - отметила она.
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По словам официального представителя МИД России, Москва добивается освобождения россиян, удерживаемых в качестве заложников. "Неоднократно доводили до международной общественности, что российские военные взяли под охрану Чернобыльскую АЭС и Запорожскую АЭС исключительно для того, чтобы предотвратить террористические атаки, наподобие той, которую украинская диверсионная группа попыталась осуществить в отношении Запорожской станции 4 марта", - добавила Захарова. Она подчеркнула, что на этих АЭС продолжают работать украинские операторы, и в их деятельность никакого вмешательства не осуществляется.
Москва также поддерживает усилия гендиректора МАГАТЭ, направленные на обеспечение на должном уровне физической ядерной безопасности упомянутых объектов, заявила Захарова.
По ее словам, "возмутительные" призывы Менендеса направлены на подрыв устоев функционирования международных организаций, на превращение их в придатки деструктивной политики США.
Атомные электростанции УкраиныАтомные электростанции Украины
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваМАГАТЭСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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