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Украинские войска нанесли удар ракетой "Точка-У" по Луганску
Украинские войска нанесли удар ракетой "Точка-У" по Луганску - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские войска нанесли удар ракетой "Точка-У" по Луганску
Украинские войска выпустили ракету из комплекса "Точка-У" по Луганску, заявило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T06:53
2022-03-30T06:53
2022-03-30T07:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили ракету из комплекса "Точка-У" по Луганску, заявило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрел был произведен в 5.25 из Северодонецка. О последствиях пока ничего не сообщается.Кроме того, силовики обстреляли из танка населенный пункт Молочный, выпустив восемь 125-миллиметровых снарядов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина
06:53 30.03.2022 (обновлено: 07:57 30.03.2022)
Украинские войска нанесли удар ракетой "Точка-У" по Луганску
Подразделения ВСУ обстреляли Луганск ракетой комплекса "Точка-У"