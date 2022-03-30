https://ria.ru/20220330/lpp-1780828977.html

Производитель одежды LPP Group закрыл магазины в России

Производитель одежды LPP Group закрыл магазины в России - РИА Новости, 30.03.2022

Производитель одежды LPP Group закрыл магазины в России

Польский производитель одежды LPP Group, управляющий пятью брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл свои последние магазины в России, сообщается РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:00

2022-03-30T12:00

2022-03-30T12:00

экономика

россия

варшава

гданьск

польша

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Польский производитель одежды LPP Group, управляющий пятью брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл свои последние магазины в России, сообщается в пресс-релизе компании."Польская компания по производству одежды завершила операционные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них", - говорится в сообщении LPP Group.Уточняется, что ранее компания полностью приостановила поставку своих товаров в Россию, инвестиции и планы развития, а также прекратила онлайн-продажи продукции всех своих брендов.LPP Group управляет сетью, состоящей более чем из 2 тысяч магазинов, а в офисах и торговых структурах, в частности, в Варшаве, Гданьске, Гамбурге, Шанхае, Праге, Киеве и Будапеште, создает рабочие места для 27 тысяч сотрудников. В 2020 году компания продала 233 миллиона единиц одежды и аксессуаров, получив доход в размере 7,8 миллиарда злотых (примерно 1,6 миллиарда долларов).

россия

варшава

гданьск

польша

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, варшава, гданьск, польша