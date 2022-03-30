https://ria.ru/20220330/loukoster-1780808177.html

S7 Group заявила, что не отказалась от запуска лоукостера Citrus

S7 Group заявила, что не отказалась от запуска лоукостера Citrus - РИА Новости, 30.03.2022

S7 Group заявила, что не отказалась от запуска лоукостера Citrus

S7 Group на фоне непростой ситуации в авиаотрасли не отказалась от своего проекта, лоукостера Citrus, однако начало полетов на имеющихся в парке самолетах... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:07

2022-03-30T11:07

2022-03-30T11:07

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. S7 Group на фоне непростой ситуации в авиаотрасли не отказалась от своего проекта, лоукостера Citrus, однако начало полетов на имеющихся в парке самолетах Airbus А319 в ближайшее время не планируется, сообщила РИА Новости представитель компании.S7 Group в прошлом году объявила о создании лоукостера Citrus. Предполагалось, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов был запланирован на июль. Уточнялось, что маршрутная сеть нового перевозчика будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России. Базовыми для лоукостера, как ожидалось, станут аэропорты Казани и Омска. При этом 28 марта в пресс-службе омского хаба журналистам сообщили, что Citrus приостановил запуск своей работы в Омске.

https://ria.ru/20220328/loukoster-1780408435.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, s7 group, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, лоукостеры