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S7 Group заявила, что не отказалась от запуска лоукостера Citrus - РИА Новости, 30.03.2022
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Туризм
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S7 Group заявила, что не отказалась от запуска лоукостера Citrus
S7 Group заявила, что не отказалась от запуска лоукостера Citrus - РИА Новости, 30.03.2022
S7 Group заявила, что не отказалась от запуска лоукостера Citrus
S7 Group на фоне непростой ситуации в авиаотрасли не отказалась от своего проекта, лоукостера Citrus, однако начало полетов на имеющихся в парке самолетах... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:07
2022-03-30T11:07
туризм
туризм
s7 group
санкции в отношении россии
новости - туризм
туристы
авиакомпании
самолеты
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. S7 Group на фоне непростой ситуации в авиаотрасли не отказалась от своего проекта, лоукостера Citrus, однако начало полетов на имеющихся в парке самолетах Airbus А319 в ближайшее время не планируется, сообщила РИА Новости представитель компании.S7 Group в прошлом году объявила о создании лоукостера Citrus. Предполагалось, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов был запланирован на июль. Уточнялось, что маршрутная сеть нового перевозчика будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России. Базовыми для лоукостера, как ожидалось, станут аэропорты Казани и Омска. При этом 28 марта в пресс-службе омского хаба журналистам сообщили, что Citrus приостановил запуск своей работы в Омске.
https://ria.ru/20220328/loukoster-1780408435.html
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туризм, s7 group, санкции в отношении россии, новости - туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, лоукостеры
11:07 30.03.2022
 
S7 Group заявила, что не отказалась от запуска лоукостера Citrus

S7 Group на фоне ситуации в авиаотрасли не отказалась от проекта лоукостера Citrus

© Фото : Анастасия КабановаСамолет S7 Airlines
Самолет S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. S7 Group на фоне непростой ситуации в авиаотрасли не отказалась от своего проекта, лоукостера Citrus, однако начало полетов на имеющихся в парке самолетах Airbus А319 в ближайшее время не планируется, сообщила РИА Новости представитель компании.
S7 Group в прошлом году объявила о создании лоукостера Citrus. Предполагалось, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов был запланирован на июль. Уточнялось, что маршрутная сеть нового перевозчика будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России.
Базовыми для лоукостера, как ожидалось, станут аэропорты Казани и Омска. При этом 28 марта в пресс-службе омского хаба журналистам сообщили, что Citrus приостановил запуск своей работы в Омске.
Трап самолета в международном аэропорту Омск Центральный - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 10:58Туризм
Авиакомпания S7 отложила запуск нового лоукостера Citrus
 
ТуризмТуризмS7 GroupСанкции в отношении РоссииНовости - ТуризмтуристыавиакомпанииСамолетылоукостеры
 
 
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