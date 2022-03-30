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Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле Луганска "Точкой-У" - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/lnr-1780853915.html
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле Луганска "Точкой-У"
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле Луганска "Точкой-У" - РИА Новости, 30.03.2022
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле Луганска "Точкой-У"
Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики погиб при обстреле Луганска со стороны украинских силовиков из ракетного комплекса "Точка-У",... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:27
2022-03-30T13:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
луганск
северодонецк
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики погиб при обстреле Луганска со стороны украинских силовиков из ракетного комплекса "Точка-У", заявила в среду журналистам официальный представитель Генпрокуратуры республики Инна Семенова. Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли из комплекса "Точка-У" город Луганск."В результате падения фрагментов ракеты на территории парка "Патриот" (территория бывшего аэропорта) произошло возгорание бензовоза и автоцистерны с топливом. Помимо этого, получил ранения не совместимые с жизнью военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявила Семенова. Она уточнила, что ракета была запущена с территории подконтрольного украинским войскам города Северодонецк в Донбассе."По поручению Генерального прокурора ЛНР следователями Генпрокуратуры республики проводится проверка по факту применения тактического ракетного комплекса "Точка-У" по территории города Луганск", - добавила представитель ведомства.
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780803606.html
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в мире, луганская народная республика, украина, луганск, северодонецк, донбасс, ситуация в днр и лнр
13:27 30.03.2022
 
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле Луганска "Точкой-У"

Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле Луганска "Точкой-У" со стороны Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
Обломки сбитой украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики погиб при обстреле Луганска со стороны украинских силовиков из ракетного комплекса "Точка-У", заявила в среду журналистам официальный представитель Генпрокуратуры республики Инна Семенова. Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли из комплекса "Точка-У" город Луганск.
"В результате падения фрагментов ракеты на территории парка "Патриот" (территория бывшего аэропорта) произошло возгорание бензовоза и автоцистерны с топливом. Помимо этого, получил ранения не совместимые с жизнью военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявила Семенова. Она уточнила, что ракета была запущена с территории подконтрольного украинским войскам города Северодонецк в Донбассе.
"По поручению Генерального прокурора ЛНР следователями Генпрокуратуры республики проводится проверка по факту применения тактического ракетного комплекса "Точка-У" по территории города Луганск", - добавила представитель ведомства.
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