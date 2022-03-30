https://ria.ru/20220330/lnr-1780853915.html
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле Луганска "Точкой-У"
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле Луганска "Точкой-У" - РИА Новости, 30.03.2022
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле Луганска "Точкой-У"
Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики погиб при обстреле Луганска со стороны украинских силовиков из ракетного комплекса "Точка-У",... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:27
2022-03-30T13:27
2022-03-30T13:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
луганск
северодонецк
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики погиб при обстреле Луганска со стороны украинских силовиков из ракетного комплекса "Точка-У", заявила в среду журналистам официальный представитель Генпрокуратуры республики Инна Семенова. Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли из комплекса "Точка-У" город Луганск."В результате падения фрагментов ракеты на территории парка "Патриот" (территория бывшего аэропорта) произошло возгорание бензовоза и автоцистерны с топливом. Помимо этого, получил ранения не совместимые с жизнью военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявила Семенова. Она уточнила, что ракета была запущена с территории подконтрольного украинским войскам города Северодонецк в Донбассе."По поручению Генерального прокурора ЛНР следователями Генпрокуратуры республики проводится проверка по факту применения тактического ракетного комплекса "Точка-У" по территории города Луганск", - добавила представитель ведомства.
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780803606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, луганск, северодонецк, донбасс, ситуация в днр и лнр
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле Луганска "Точкой-У"
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле Луганска "Точкой-У" со стороны Украины