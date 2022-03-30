https://ria.ru/20220330/lekarstva-1780977915.html

Минздрав готов закупать некоторые лекарства при их дефиците

Минздрав готов закупать некоторые лекарства при их дефиците - РИА Новости, 30.03.2022

Минздрав готов закупать некоторые лекарства при их дефиците

Минздрав может начать закупки некоторых медицинских препаратов, ставших дефицитными в последнее время, следует из проекта постановления правительства,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T22:29

2022-03-30T22:29

2022-03-30T23:19

общество

здоровье - общество

россия

санкции в отношении россии

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минздрав может начать закупки некоторых медицинских препаратов, ставших дефицитными в последнее время, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Определить Министерство здравоохранения <…> уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по осуществлению закупки <…> отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, которые отсутствуют в обращении, в том числе не зарегистрированных на территории Российской Федерации, либо в отношении которых возникла дефектура (риск ее возникновения)", — говорится в документе.Кроме того, Минздрав получит возможность перераспределять такие лекарства в регионах по результатам мониторинга.Это инструмент лекарственного обеспечения позволит экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке, не прибегая к поискам иных механизмов, отмечается в пояснительной записке."Данные мероприятия окажут положительное влияние на выживаемость пациентов за счет своевременного обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами", — заключают ее авторы.В последнее время из разных регионов поступают сообщения о нехватке некоторых лекарств в рознице. Как пояснял министр здравоохранения Михаил Мурашко, ажиотажный спрос вызван фейками. Он уже не раз призывал не закупать препараты "на месяцы вперед" и заверял, что в стране сформированы значительные запасы, иностранные производители продолжают работу с Россией и никаких заявлений об ограничении поставок из-за рубежа не появлялось.

https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780332292.html

https://ria.ru/20220330/lekarstva-1780837055.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, санкции в отношении россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)