22:29 30.03.2022 (обновлено: 23:19 30.03.2022)
Минздрав готов закупать некоторые лекарства при их дефиците
Минздрав России может начать закупать отдельные виды лекарств при их дефиците
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минздрав может начать закупки некоторых медицинских препаратов, ставших дефицитными в последнее время, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Определить Министерство здравоохранения <…> уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по осуществлению закупки <…> отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, которые отсутствуют в обращении, в том числе не зарегистрированных на территории Российской Федерации, либо в отношении которых возникла дефектура (риск ее возникновения)", — говорится в документе.
Кроме того, Минздрав получит возможность перераспределять такие лекарства в регионах по результатам мониторинга.
Это инструмент лекарственного обеспечения позволит экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке, не прибегая к поискам иных механизмов, отмечается в пояснительной записке.
"Данные мероприятия окажут положительное влияние на выживаемость пациентов за счет своевременного обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами", — заключают ее авторы.
В последнее время из разных регионов поступают сообщения о нехватке некоторых лекарств в рознице. Как пояснял министр здравоохранения Михаил Мурашко, ажиотажный спрос вызван фейками. Он уже не раз призывал не закупать препараты "на месяцы вперед" и заверял, что в стране сформированы значительные запасы, иностранные производители продолжают работу с Россией и никаких заявлений об ограничении поставок из-за рубежа не появлялось.