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Минздрав готов закупать некоторые лекарства при их дефиците - РИА Новости, 30.03.2022
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Минздрав готов закупать некоторые лекарства при их дефиците
Минздрав готов закупать некоторые лекарства при их дефиците - РИА Новости, 30.03.2022
Минздрав готов закупать некоторые лекарства при их дефиците
Минздрав может начать закупки некоторых медицинских препаратов, ставших дефицитными в последнее время, следует из проекта постановления правительства,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T22:29
2022-03-30T23:19
общество
здоровье - общество
россия
санкции в отношении россии
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минздрав может начать закупки некоторых медицинских препаратов, ставших дефицитными в последнее время, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Определить Министерство здравоохранения &lt;…&gt; уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по осуществлению закупки &lt;…&gt; отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, которые отсутствуют в обращении, в том числе не зарегистрированных на территории Российской Федерации, либо в отношении которых возникла дефектура (риск ее возникновения)", — говорится в документе.Кроме того, Минздрав получит возможность перераспределять такие лекарства в регионах по результатам мониторинга.Это инструмент лекарственного обеспечения позволит экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке, не прибегая к поискам иных механизмов, отмечается в пояснительной записке."Данные мероприятия окажут положительное влияние на выживаемость пациентов за счет своевременного обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами", — заключают ее авторы.В последнее время из разных регионов поступают сообщения о нехватке некоторых лекарств в рознице. Как пояснял министр здравоохранения Михаил Мурашко, ажиотажный спрос вызван фейками. Он уже не раз призывал не закупать препараты "на месяцы вперед" и заверял, что в стране сформированы значительные запасы, иностранные производители продолжают работу с Россией и никаких заявлений об ограничении поставок из-за рубежа не появлялось.
https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780332292.html
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общество, здоровье - общество, россия, санкции в отношении россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
22:29 30.03.2022 (обновлено: 23:19 30.03.2022)
 
Минздрав готов закупать некоторые лекарства при их дефиците

Минздрав России может начать закупать отдельные виды лекарств при их дефиците

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минздрав может начать закупки некоторых медицинских препаратов, ставших дефицитными в последнее время, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Определить Министерство здравоохранения <…> уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по осуществлению закупки <…> отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, которые отсутствуют в обращении, в том числе не зарегистрированных на территории Российской Федерации, либо в отношении которых возникла дефектура (риск ее возникновения)", — говорится в документе.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 14:34
Россия сможет выпускать необходимые лекарства, заявил Мантуров
Кроме того, Минздрав получит возможность перераспределять такие лекарства в регионах по результатам мониторинга.
Это инструмент лекарственного обеспечения позволит экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке, не прибегая к поискам иных механизмов, отмечается в пояснительной записке.
"Данные мероприятия окажут положительное влияние на выживаемость пациентов за счет своевременного обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами", — заключают ее авторы.
В последнее время из разных регионов поступают сообщения о нехватке некоторых лекарств в рознице. Как пояснял министр здравоохранения Михаил Мурашко, ажиотажный спрос вызван фейками. Он уже не раз призывал не закупать препараты "на месяцы вперед" и заверял, что в стране сформированы значительные запасы, иностранные производители продолжают работу с Россией и никаких заявлений об ограничении поставок из-за рубежа не появлялось.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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