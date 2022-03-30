https://ria.ru/20220330/lekarstva-1780837055.html

Росздравнадзор выявил перепродажу лекарств через соцсети

Росздравнадзор выявил перепродажу лекарств через соцсети - РИА Новости, 30.03.2022

Росздравнадзор выявил перепродажу лекарств через соцсети

Росздравнадзор фиксирует факты перепродаж лекарств частными лицами через соцсети и маркетплейсы, покупатель, приобретая такие препараты, не может быть уверенным РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:27

2022-03-30T12:27

2022-03-30T12:52

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

россия

медицина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Росздравнадзор фиксирует факты перепродаж лекарств частными лицами через соцсети и маркетплейсы, покупатель, приобретая такие препараты, не может быть уверенным в их качестве, сообщила пресс-служба ведомства."В настоящее время Росздравнадзором фиксируются факты активных перепродаж лекарственных средств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы, что является нарушением законодательства. Кроме того, приобретая фармпрепараты "с рук", покупатель не может быть уверен в их качестве. Только аптечная организация, соблюдающая все правила торговли ЛС, может гарантировать эффективность и безопасность лекарства", - говорится в сообщении.Росздравнадзор призывает граждан ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. Покупать препараты следует только в аптечных учреждениях, имеющих лицензию на фармдеятельность и разрешение на дистанционную торговлю, подчеркнули в пресс-службе.В Росздравнадзоре отметили, что существующее законодательство позволяет дистанционную продажу лекарств с последующей доставкой заказчику только тем аптекам, которые имеют специальное разрешение ведомства, таких организаций чуть более 400. При этом рецептурные препараты дистанционно реализовываться не могут, уточнили в ведомстве."Только в прошлом году Росдравнадзором было заблокировано или удалено 16 339 ссылок на ресурсы, незаконно реализующие лекарства через интернет, из них 2127 - в соцсетях", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780332292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия, медицина