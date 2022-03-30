https://ria.ru/20220330/lekarstva-1780837055.html
Росздравнадзор выявил перепродажу лекарств через соцсети
Росздравнадзор выявил перепродажу лекарств через соцсети - РИА Новости, 30.03.2022
Росздравнадзор выявил перепродажу лекарств через соцсети
Росздравнадзор фиксирует факты перепродаж лекарств частными лицами через соцсети и маркетплейсы, покупатель, приобретая такие препараты, не может быть уверенным РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:27
2022-03-30T12:27
2022-03-30T12:52
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
россия
медицина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Росздравнадзор фиксирует факты перепродаж лекарств частными лицами через соцсети и маркетплейсы, покупатель, приобретая такие препараты, не может быть уверенным в их качестве, сообщила пресс-служба ведомства."В настоящее время Росздравнадзором фиксируются факты активных перепродаж лекарственных средств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы, что является нарушением законодательства. Кроме того, приобретая фармпрепараты "с рук", покупатель не может быть уверен в их качестве. Только аптечная организация, соблюдающая все правила торговли ЛС, может гарантировать эффективность и безопасность лекарства", - говорится в сообщении.Росздравнадзор призывает граждан ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. Покупать препараты следует только в аптечных учреждениях, имеющих лицензию на фармдеятельность и разрешение на дистанционную торговлю, подчеркнули в пресс-службе.В Росздравнадзоре отметили, что существующее законодательство позволяет дистанционную продажу лекарств с последующей доставкой заказчику только тем аптекам, которые имеют специальное разрешение ведомства, таких организаций чуть более 400. При этом рецептурные препараты дистанционно реализовываться не могут, уточнили в ведомстве."Только в прошлом году Росдравнадзором было заблокировано или удалено 16 339 ссылок на ресурсы, незаконно реализующие лекарства через интернет, из них 2127 - в соцсетях", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220327/lekarstva-1780332292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия, медицина
12:27 30.03.2022 (обновлено: 12:52 30.03.2022)
Росздравнадзор выявил перепродажу лекарств через соцсети
Росздравнадзор зафиксировал факты перепродаж лекарств частными лицами через соцсети
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Росздравнадзор фиксирует факты перепродаж лекарств частными лицами через соцсети и маркетплейсы, покупатель, приобретая такие препараты, не может быть уверенным в их качестве, сообщила пресс-служба
ведомства.
"В настоящее время Росздравнадзором
фиксируются факты активных перепродаж лекарственных средств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы, что является нарушением законодательства. Кроме того, приобретая фармпрепараты "с рук", покупатель не может быть уверен в их качестве. Только аптечная организация, соблюдающая все правила торговли ЛС, может гарантировать эффективность и безопасность лекарства", - говорится в сообщении.
Росздравнадзор призывает граждан ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. Покупать препараты следует только в аптечных учреждениях, имеющих лицензию на фармдеятельность и разрешение на дистанционную торговлю, подчеркнули в пресс-службе.
В Росздравнадзоре отметили, что существующее законодательство позволяет дистанционную продажу лекарств с последующей доставкой заказчику только тем аптекам, которые имеют специальное разрешение ведомства, таких организаций чуть более 400. При этом рецептурные препараты дистанционно реализовываться не могут, уточнили в ведомстве.
"Только в прошлом году Росдравнадзором было заблокировано или удалено 16 339 ссылок на ресурсы, незаконно реализующие лекарства через интернет, из них 2127 - в соцсетях", - пояснили в пресс-службе.