https://ria.ru/20220330/lavrov-1780843891.html

Лавров проинформировал вице-премьера Узбекистана о спецоперации на Украине

Лавров проинформировал вице-премьера Узбекистана о спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.03.2022

Лавров проинформировал вице-премьера Узбекистана о спецоперации на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:47

2022-03-30T12:47

2022-03-30T12:47

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вооруженные силы рф

сергей лавров

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым обсудил специальную военную операцию на Украине."Лавров проинформировал Умурзакова о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, а также о ходе переговорного процесса между российской и украинской делегациями", - сообщили в МИД России по итогам встречи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/lavrov-1780803951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сергей лавров