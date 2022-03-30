Рейтинг@Mail.ru
Лавров проинформировал вице-премьера Узбекистана о спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/lavrov-1780843891.html
Лавров проинформировал вице-премьера Узбекистана о спецоперации на Украине
Лавров проинформировал вице-премьера Узбекистана о спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Лавров проинформировал вице-премьера Узбекистана о спецоперации на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:47
2022-03-30T12:47
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776753163_0:0:2716:1527_1920x0_80_0_0_acc9aeed88f291ee00e7353bbe5b884e.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым обсудил специальную военную операцию на Украине."Лавров проинформировал Умурзакова о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, а также о ходе переговорного процесса между российской и украинской делегациями", - сообщили в МИД России по итогам встречи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/lavrov-1780803951.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776753163_0:0:2640:1980_1920x0_80_0_0_295d8495d6069afe4803b53c58dca87a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сергей лавров
12:47 30.03.2022
 
Лавров проинформировал вице-премьера Узбекистана о спецоперации на Украине

Глава МИД Лавров проинформировал вице-премьера Узбекистана о военной операции на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым обсудил специальную военную операцию на Украине.
"Лавров проинформировал Умурзакова о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, а также о ходе переговорного процесса между российской и украинской делегациями", - сообщили в МИД России по итогам встречи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 10:08В мире
Лавров проинформировал главу МИД КНР о ходе спецоперации на Украине
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала