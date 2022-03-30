https://ria.ru/20220330/kurs-1780922322.html
Официальный курс доллара на четверг снизился до 84,09 рубля
Официальный курс доллара на четверг снизился до 84,09 рубля - РИА Новости, 30.03.2022
Официальный курс доллара на четверг снизился до 84,09 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,1992 рубля - до 84,0851 рубля, курс евро - на 2,3125 рубля, до 93,696 рубля,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:22
2022-03-30T17:22
2022-03-30T17:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,1992 рубля - до 84,0851 рубля, курс евро - на 2,3125 рубля, до 93,696 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Официальный курс доллара на четверг снизился до 84,09 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 84,09 рубля, евро — 93,7 рубля