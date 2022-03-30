https://ria.ru/20220330/kurs-1780922322.html

Официальный курс доллара на четверг снизился до 84,09 рубля

Официальный курс доллара на четверг снизился до 84,09 рубля - РИА Новости, 30.03.2022

Официальный курс доллара на четверг снизился до 84,09 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,1992 рубля - до 84,0851 рубля, курс евро - на 2,3125 рубля, до 93,696 рубля,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:22

2022-03-30T17:22

2022-03-30T17:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,1992 рубля - до 84,0851 рубля, курс евро - на 2,3125 рубля, до 93,696 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20220330/valyuta-1780804189.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа