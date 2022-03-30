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Курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля
Курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля - РИА Новости, 30.03.2022
Курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля
Российская валюта умеренно укрепляется к евро и доллару, продолжая расти восьмой день подряд, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:04
2022-03-30T10:04
2022-03-30T12:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
динамика курсов валют
московская биржа
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российская валюта умеренно укрепляется к евро и доллару, продолжая расти восьмой день подряд, следует из данных Московской биржи.Единая европейская валюта подешевела на семь копеек, до 94,03 рубля, американская — на 45 копеек, до 84,80 рубля за доллар.При этом минутами ранее курс евро максимально опускался до 90,73 рубля — минимума с 23 февраля.Официальный курс на 30 марта Центробанк установил на уровне 86,2843 рубля за доллар и 96,0085 — за евро.Российский рынок акций в начале очередных укороченных торгов на Московской бирже уверенно растет и прибавляет более трех процентов. Индекс Мосбиржи к 10:07 мск растет на 3,47 процента, до 2492,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,27 процента, до 919,21 пункта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, динамика курсов валют, московская биржа
10:04 30.03.2022 (обновлено: 12:13 30.03.2022)
Курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля
Курс евро на Мосбирже опустился до 90,73 рубля, минимума с 23 февраля
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Российская валюта умеренно укрепляется к евро и доллару, продолжая расти восьмой день подряд, следует из данных Московской биржи
.
Единая европейская валюта подешевела на семь копеек, до 94,03 рубля, американская — на 45 копеек, до 84,80 рубля за доллар.
При этом минутами ранее курс евро максимально опускался до 90,73 рубля — минимума с 23 февраля.
Официальный курс на 30 марта Центробанк установил на уровне 86,2843 рубля за доллар и 96,0085 — за евро.
Российский рынок акций в начале очередных укороченных торгов на Московской бирже уверенно растет и прибавляет более трех процентов. Индекс Мосбиржи к 10:07 мск растет на 3,47 процента, до 2492,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,27 процента, до 919,21 пункта.