https://ria.ru/20220330/kurs-1780803173.html

Курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля

Курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля - РИА Новости, 30.03.2022

Курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля

Российская валюта умеренно укрепляется к евро и доллару, продолжая расти восьмой день подряд, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:04

2022-03-30T10:04

2022-03-30T12:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

динамика курсов валют

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780697740_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_7aaec3da80215b76d105ddd2b725c41d.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российская валюта умеренно укрепляется к евро и доллару, продолжая расти восьмой день подряд, следует из данных Московской биржи.Единая европейская валюта подешевела на семь копеек, до 94,03 рубля, американская — на 45 копеек, до 84,80 рубля за доллар.При этом минутами ранее курс евро максимально опускался до 90,73 рубля — минимума с 23 февраля.Официальный курс на 30 марта Центробанк установил на уровне 86,2843 рубля за доллар и 96,0085 — за евро.Российский рынок акций в начале очередных укороченных торгов на Московской бирже уверенно растет и прибавляет более трех процентов. Индекс Мосбиржи к 10:07 мск растет на 3,47 процента, до 2492,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,27 процента, до 919,21 пункта.

https://ria.ru/20220330/sistema-1780805804.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, динамика курсов валют, московская биржа