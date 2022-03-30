https://ria.ru/20220330/krym-1780847994.html

В Кремле заявили, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым

В Кремле заявили, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым - РИА Новости, 30.03.2022

В Кремле заявили, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым

Россия ни с кем не будет обсуждать Крым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:04

2022-03-30T13:04

2022-03-30T13:25

владимир мединский

россия

украина

в мире

республика крым

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия ни с кем не будет обсуждать Крым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ему задали вопрос, есть ли варианты достижения договоренностей с Украиной по региону на фоне призывов из Киева вернуть его военным путем.Пресс-секретарь не стал комментировать тему стран-гарантов безопасности Украины, посоветовав обратиться за дополнительной информацией по переговорам к главе российской делегации Владимиру Мединскому. Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.Накануне в Стамбуле прошел очередной раунд, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также отказ от идеи вернуть Крым военным путем.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780680364.html

https://ria.ru/20220329/diskriminatsiya-1780755986.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир мединский, россия, украина, в мире, республика крым, дмитрий песков