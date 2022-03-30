13:04 30.03.2022 (обновлено: 13:25 30.03.2022)
В Кремле заявили, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым
Севастополь
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия ни с кем не будет обсуждать Крым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ему задали вопрос, есть ли варианты достижения договоренностей с Украиной по региону на фоне призывов из Киева вернуть его военным путем.
"Крым — это часть Российской Федерации, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий России, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем", — сказал представитель Кремля журналистам.
Пресс-секретарь не стал комментировать тему стран-гарантов безопасности Украины, посоветовав обратиться за дополнительной информацией по переговорам к главе российской делегации Владимиру Мединскому.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.
Накануне в Стамбуле прошел очередной раунд, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также отказ от идеи вернуть Крым военным путем.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.