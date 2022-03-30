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В Кремле заявили, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым - РИА Новости, 30.03.2022
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В Кремле заявили, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым
В Кремле заявили, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым - РИА Новости, 30.03.2022
В Кремле заявили, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым
Россия ни с кем не будет обсуждать Крым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:04
2022-03-30T13:25
владимир мединский
россия
украина
в мире
республика крым
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия ни с кем не будет обсуждать Крым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ему задали вопрос, есть ли варианты достижения договоренностей с Украиной по региону на фоне призывов из Киева вернуть его военным путем.Пресс-секретарь не стал комментировать тему стран-гарантов безопасности Украины, посоветовав обратиться за дополнительной информацией по переговорам к главе российской делегации Владимиру Мединскому. Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.Накануне в Стамбуле прошел очередной раунд, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также отказ от идеи вернуть Крым военным путем.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780680364.html
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владимир мединский, россия, украина, в мире, республика крым, дмитрий песков
13:04 30.03.2022 (обновлено: 13:25 30.03.2022)
 
В Кремле заявили, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Севастополь
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия ни с кем не будет обсуждать Крым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ему задали вопрос, есть ли варианты достижения договоренностей с Украиной по региону на фоне призывов из Киева вернуть его военным путем.

"Крым — это часть Российской Федерации, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий России, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем", — сказал представитель Кремля журналистам.

Пресс-секретарь не стал комментировать тему стран-гарантов безопасности Украины, посоветовав обратиться за дополнительной информацией по переговорам к главе российской делегации Владимиру Мединскому.
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Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн.
Накануне в Стамбуле прошел очередной раунд, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также отказ от идеи вернуть Крым военным путем.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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