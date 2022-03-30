https://ria.ru/20220330/krym-1780804672.html

В Крыму ищут сотрудников для работы в сфере туризма

В Крыму ищут сотрудников для работы в сфере туризма - РИА Новости, 30.03.2022

В Крыму ищут сотрудников для работы в сфере туризма

Банк вакансий в туристической отрасли составили в Крыму на сезон этого года, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:30

2022-03-30T10:30

2022-03-30T10:30

туризм

туризм

новости - туризм

республика крым

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туристы

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Банк вакансий в туристической отрасли составили в Крыму на сезон этого года, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики."В средствах размещения Республики Крым открыты вакансии на 3391 рабочее место, в том числе 2457 вакансий предусматривают предоставление жилья, 466 вакансий – с возможностью трудоустройства людей с инвалидностью", – говорится в сообщении. Список опубликован на сайте Минкурортов Крыма.По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, количество предложений значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.Он уточнил, что в период высокого сезона занято порядка 40 тысяч сотрудников, и эта цифра постоянно увеличивается."Более трех тысяч вакансий собрано в банке вакансии министерством. Реальная потребность в кадрах как минимум вдвое выше", – отметил министр.

https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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