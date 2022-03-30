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В Крыму ищут сотрудников для работы в сфере туризма - РИА Новости, 30.03.2022
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Туризм
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В Крыму ищут сотрудников для работы в сфере туризма
В Крыму ищут сотрудников для работы в сфере туризма - РИА Новости, 30.03.2022
В Крыму ищут сотрудников для работы в сфере туризма
Банк вакансий в туристической отрасли составили в Крыму на сезон этого года, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:30
2022-03-30T10:30
туризм
туризм
новости - туризм
республика крым
отели
туристы
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Банк вакансий в туристической отрасли составили в Крыму на сезон этого года, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики."В средствах размещения Республики Крым открыты вакансии на 3391 рабочее место, в том числе 2457 вакансий предусматривают предоставление жилья, 466 вакансий – с возможностью трудоустройства людей с инвалидностью", – говорится в сообщении. Список опубликован на сайте Минкурортов Крыма.По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, количество предложений значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.Он уточнил, что в период высокого сезона занято порядка 40 тысяч сотрудников, и эта цифра постоянно увеличивается."Более трех тысяч вакансий собрано в банке вакансии министерством. Реальная потребность в кадрах как минимум вдвое выше", – отметил министр.
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туризм, новости - туризм, республика крым, отели, туристы, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
10:30 30.03.2022
 
В Крыму ищут сотрудников для работы в сфере туризма

В Крыму власти составили банк вакансий в туристической отрасли на будущий сезон

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОфицианты и посетители в кафе в Симферополе
Официанты и посетители в кафе в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Банк вакансий в туристической отрасли составили в Крыму на сезон этого года, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
"В средствах размещения Республики Крым открыты вакансии на 3391 рабочее место, в том числе 2457 вакансий предусматривают предоставление жилья, 466 вакансий – с возможностью трудоустройства людей с инвалидностью", – говорится в сообщении.
Список опубликован на сайте Минкурортов Крыма.
По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, количество предложений значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.
"Ежегодно с ростом спроса на отдых и оздоровление в Крыму, строительством новых отелей и модернизацией существующих растет и потребность в производственном и линейном персонале", – сказал Волченко.
Он уточнил, что в период высокого сезона занято порядка 40 тысяч сотрудников, и эта цифра постоянно увеличивается.
"Более трех тысяч вакансий собрано в банке вакансии министерством. Реальная потребность в кадрах как минимум вдвое выше", – отметил министр.
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