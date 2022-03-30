https://ria.ru/20220330/kruz-1780893174.html

"Ростех" пригласил Тома Круза на МАКС-2023 посмотреть на Су-57

"Ростех" пригласил Тома Круза на МАКС-2023 посмотреть на Су-57 - РИА Новости, 30.03.2022

"Ростех" пригласил Тома Круза на МАКС-2023 посмотреть на Су-57

Госкорпорация "Ростех" пригласила знаменитого американского актёра Тома Круза на авиакосмический салон МАКС-2023, где он сможет увидеть российский истребитель... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:35

2022-03-30T15:35

2022-03-30T16:31

том круз

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" пригласила знаменитого американского актёра Тома Круза на авиакосмический салон МАКС-2023, где он сможет увидеть российский истребитель пятого поколения Су-57, заявили журналистам в среду в пресс-службе компании.Ранее в некоторых Teleram-каналах появились кадры из трейлеров фильма "Топ Ган: Маверик", где играет Круз. Отмечается, что на видео показан истребитель, внешне напоминающий Су-57: американский пилот наблюдает его из кабины F-14 во время воздушного боя."Су-57 - мощная и передовая машина. Она впечатляет и вдохновляет. Не только военных, но и, как видим, кинорежиссеров. Приглашаем Тома Круза на МАКС-2023 познакомиться с Су-57 поближе и своими глазами увидеть впечатляющий пилотаж на этом самолете в исполнении русских асов", - сказали в Ростехе.Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

https://ria.ru/20220319/artilleriya-1779071937.html

https://ria.ru/20210814/tank-1745753742.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

том круз, ростех, су-57, новости культуры, культура, в мире