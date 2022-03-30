https://ria.ru/20220330/krizis-1780776417.html

Небензя: попытки изолировать Россию ведут к мировому экономическому кризису

Небензя: попытки изолировать Россию ведут к мировому экономическому кризису - РИА Новости, 30.03.2022

Небензя: попытки изолировать Россию ведут к мировому экономическому кризису

Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T00:23

2022-03-30T00:23

2022-03-30T00:37

сша

россия

украина

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg

ООН, 30 мар – РИА Новости. Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.Дипломат отметил, что стабильности мирового продовольственного рынка угрожают не действия России, а "безудержная санкционная истерия", которую Запад развязал в отношении Москвы, не подумав о последствиях как для населения развивающихся стран, так и для собственных граждан.Он добавил, что снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные продовольственные и сельскохозяйственные рынки может только отказ от незаконных односторонних ограничительных мер.После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.Президент Владимир Путин заявил, что этим США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой.

https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780652075.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, украина, евросоюз, в мире