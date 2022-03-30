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Небензя: попытки изолировать Россию ведут к мировому экономическому кризису - РИА Новости, 30.03.2022
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Небензя: попытки изолировать Россию ведут к мировому экономическому кризису
Небензя: попытки изолировать Россию ведут к мировому экономическому кризису - РИА Новости, 30.03.2022
Небензя: попытки изолировать Россию ведут к мировому экономическому кризису
Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T00:23
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сша
россия
украина
евросоюз
в мире
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ООН, 30 мар – РИА Новости. Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.Дипломат отметил, что стабильности мирового продовольственного рынка угрожают не действия России, а "безудержная санкционная истерия", которую Запад развязал в отношении Москвы, не подумав о последствиях как для населения развивающихся стран, так и для собственных граждан.Он добавил, что снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные продовольственные и сельскохозяйственные рынки может только отказ от незаконных односторонних ограничительных мер.После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.Президент Владимир Путин заявил, что этим США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой.
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сша, россия, украина, евросоюз, в мире
00:23 30.03.2022 (обновлено: 00:37 30.03.2022)
 
Небензя: попытки изолировать Россию ведут к мировому экономическому кризису

Постпред при ООН Небензя: антироссийские санкции ведут к кризису исторического масштаба

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 30 мар – РИА Новости. Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.
Дипломат отметил, что стабильности мирового продовольственного рынка угрожают не действия России, а "безудержная санкционная истерия", которую Запад развязал в отношении Москвы, не подумав о последствиях как для населения развивающихся стран, так и для собственных граждан.

"Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба", - подчеркнул Небензя.

Он добавил, что снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные продовольственные и сельскохозяйственные рынки может только отказ от незаконных односторонних ограничительных мер.
После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.
Президент Владимир Путин заявил, что этим США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Москвой.
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