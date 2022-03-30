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Немцев возмутил отказ G7 платить за газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
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Немцев возмутил отказ G7 платить за газ в рублях
Немцев возмутил отказ G7 платить за газ в рублях - РИА Новости, 30.03.2022
Немцев возмутил отказ G7 платить за газ в рублях
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали решение государств группы G7 отвергнуть требование России оплачивать счета за газ в рублях. Свое мнение они... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T01:02
2022-03-30T01:02
в мире
природный газ
россия
газпром
германия
g7
европа
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали решение государств группы G7 отвергнуть требование России оплачивать счета за газ в рублях. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с требованием Москвы платить за газ в рублях и считают такой шаг "односторонним нарушением контрактов". В Кремле подчеркивали, что "нет оплаты — нет газа"."Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении. То, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет. Ведь санкции движутся по траектории бумеранга", - выразил мнение Jörg W."Если рассуждать логически, то почему бы Путину не закрутить кран? В данный момент для Путина не имеет смысла экспортировать энергоносители за доллары и евро", - считает Robin Masters."Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!" - резюмировал Norbert S.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по имеющейся информации, националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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РИА Новости
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в мире, природный газ, россия, газпром, германия, g7, европа
01:02 30.03.2022
 
Немцев возмутил отказ G7 платить за газ в рублях

Читатели Die Welt раскритиковали отказ стран G7 оплачивать газ в рублях

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийский газ
Российский газ - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Российский газ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали решение государств группы G7 отвергнуть требование России оплачивать счета за газ в рублях. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Поставки продолжатся в соответствии с действующими контрактами, поскольку Россия дорожит своей репутацией. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.
Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с требованием Москвы платить за газ в рублях и считают такой шаг "односторонним нарушением контрактов". В Кремле подчеркивали, что "нет оплаты — нет газа".
"Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении. То, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет. Ведь санкции движутся по траектории бумеранга", - выразил мнение Jörg W.
"Если рассуждать логически, то почему бы Путину не закрутить кран? В данный момент для Путина не имеет смысла экспортировать энергоносители за доллары и евро", - считает Robin Masters.
"Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!" - резюмировал Norbert S.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 12:56
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по имеющейся информации, националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреПриродный газРоссияГазпромГерманияG7Европа
 
 
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