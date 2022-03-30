https://ria.ru/20220330/krazhi-1780786426.html
Эксперт предупредила о схеме кражи денег с помощью поддельных сайтов банков
Эксперт предупредила о схеме кражи денег с помощью поддельных сайтов банков - РИА Новости, 30.03.2022
Эксперт предупредила о схеме кражи денег с помощью поддельных сайтов банков
Клиенты банков, которые непреднамеренно переходят на поддельные сайты кредитных организаций, пытаясь войти в личный кабинет, рискуют предоставить мошенникам... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T06:04
2022-03-30T06:04
2022-03-30T06:04
общество
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Клиенты банков, которые непреднамеренно переходят на поддельные сайты кредитных организаций, пытаясь войти в личный кабинет, рискуют предоставить мошенникам доступ к нему, после чего злоумышленники с помощью СБП могут оплатить свои покупки и услуги, а также перевести крупные суммы на счета дропперов, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.В последнее время растет число россиян, которые пользуются интернет-банком. Санкции Запада в отношении нескольких крупных российских банков привели к тому, что приложения этих кредитных организаций были удалены из Play Market и App Store. РИА Новости выяснило, какие риски возникают у граждан, когда те пытаются воспользоваться личным кабинетом банка через браузеры.По данным Лазаревой, известны случаи, когда пользователи входили в личные кабинеты банков не через приложение, а через сайт, "выпавший первым в поисковой выдаче Google". Также граждане сообщают, что после ввода логина и пароля личного кабинета банка на фишинговом сайте им поступало смс о подключении к личному кабинету некоего нового устройства "марки IPhone"."Одного решения этой проблемы, к сожалению, не существует. На наш взгляд, необходим целый комплекс мер: от принуждения иностранных поисковых систем к более тщательной модерации поисковой выдачи и маркировки официальных сайтов до расширений полномочий правоохранительных органов и допуска уполномоченных сотрудников к сведениям, составляющим банковскую тайну", - указала Лазарева.При этом она добавила, что и с потребителя ни в коем случае нельзя снимать ответственности. "Очевидно, что все хищения происходят из-за несоблюдения цифровой гигиены и элементарных правил безопасности. Ведь если бы на их устройствах были установлены программы, блокирующие фишинговые сайты, то и перехода по этим ссылкам не случилось бы. А, значит, не было бы списания денег", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20220326/moshenniki-1780186979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Эксперт предупредила о схеме кражи денег с помощью поддельных сайтов банков
Эксперт Лазарева предупредила о схеме кражи денег с помощью поддельных сайтов банков и СБП
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Клиенты банков, которые непреднамеренно переходят на поддельные сайты кредитных организаций, пытаясь войти в личный кабинет, рискуют предоставить мошенникам доступ к нему, после чего злоумышленники с помощью СБП могут оплатить свои покупки и услуги, а также перевести крупные суммы на счета дропперов, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
В последнее время растет число россиян, которые пользуются интернет-банком. Санкции Запада в отношении нескольких крупных российских банков привели к тому, что приложения этих кредитных организаций были удалены из Play Market и App Store. РИА Новости выяснило, какие риски возникают у граждан, когда те пытаются воспользоваться личным кабинетом банка через браузеры.
По данным Лазаревой, известны случаи, когда пользователи входили в личные кабинеты банков не через приложение, а через сайт, "выпавший первым в поисковой выдаче Google". Также граждане сообщают, что после ввода логина и пароля личного кабинета банка на фишинговом сайте им поступало смс о подключении к личному кабинету некоего нового устройства "марки IPhone".
"Суть схемы заключается в том, что злоумышленники создают поддельные фишинговые сайты банков, получают доступ к личным кабинетам жертв и с помощью СБП оплачивают свои покупки и услуги, а также переводят крупные суммы на счета дроппов. Средняя сумма похищенных средств у одной жертвы составляет от 150 до 500 тысяч рублей", - рассказала эксперт. При этом она пояснила, что сообщения о таких случаях стали поступать в "Мошеловку" с момента запуска платформы еще в прошлом году.
"Одного решения этой проблемы, к сожалению, не существует. На наш взгляд, необходим целый комплекс мер: от принуждения иностранных поисковых систем к более тщательной модерации поисковой выдачи и маркировки официальных сайтов до расширений полномочий правоохранительных органов и допуска уполномоченных сотрудников к сведениям, составляющим банковскую тайну", - указала Лазарева.
При этом она добавила, что и с потребителя ни в коем случае нельзя снимать ответственности. "Очевидно, что все хищения происходят из-за несоблюдения цифровой гигиены и элементарных правил безопасности. Ведь если бы на их устройствах были установлены программы, блокирующие фишинговые сайты, то и перехода по этим ссылкам не случилось бы. А, значит, не было бы списания денег", - заключила эксперт.