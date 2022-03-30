https://ria.ru/20220330/krazhi-1780786426.html

Эксперт предупредила о схеме кражи денег с помощью поддельных сайтов банков

Эксперт предупредила о схеме кражи денег с помощью поддельных сайтов банков - РИА Новости, 30.03.2022

Эксперт предупредила о схеме кражи денег с помощью поддельных сайтов банков

Клиенты банков, которые непреднамеренно переходят на поддельные сайты кредитных организаций, пытаясь войти в личный кабинет, рискуют предоставить мошенникам... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T06:04

2022-03-30T06:04

2022-03-30T06:04

общество

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Клиенты банков, которые непреднамеренно переходят на поддельные сайты кредитных организаций, пытаясь войти в личный кабинет, рискуют предоставить мошенникам доступ к нему, после чего злоумышленники с помощью СБП могут оплатить свои покупки и услуги, а также перевести крупные суммы на счета дропперов, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.В последнее время растет число россиян, которые пользуются интернет-банком. Санкции Запада в отношении нескольких крупных российских банков привели к тому, что приложения этих кредитных организаций были удалены из Play Market и App Store. РИА Новости выяснило, какие риски возникают у граждан, когда те пытаются воспользоваться личным кабинетом банка через браузеры.По данным Лазаревой, известны случаи, когда пользователи входили в личные кабинеты банков не через приложение, а через сайт, "выпавший первым в поисковой выдаче Google". Также граждане сообщают, что после ввода логина и пароля личного кабинета банка на фишинговом сайте им поступало смс о подключении к личному кабинету некоего нового устройства "марки IPhone"."Одного решения этой проблемы, к сожалению, не существует. На наш взгляд, необходим целый комплекс мер: от принуждения иностранных поисковых систем к более тщательной модерации поисковой выдачи и маркировки официальных сайтов до расширений полномочий правоохранительных органов и допуска уполномоченных сотрудников к сведениям, составляющим банковскую тайну", - указала Лазарева.При этом она добавила, что и с потребителя ни в коем случае нельзя снимать ответственности. "Очевидно, что все хищения происходят из-за несоблюдения цифровой гигиены и элементарных правил безопасности. Ведь если бы на их устройствах были установлены программы, блокирующие фишинговые сайты, то и перехода по этим ссылкам не случилось бы. А, значит, не было бы списания денег", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20220326/moshenniki-1780186979.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия