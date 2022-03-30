https://ria.ru/20220330/krakh-1780781325.html

Американские журналисты признали конец гегемонии США

Американские журналисты признали конец гегемонии США - РИА Новости, 30.03.2022

Американские журналисты признали конец гегемонии США

Обострение ситуации на Украине ознаменовало появление подлинно постамериканского мира. Такую точку зрения высказал американский портал The Intercept. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T02:44

2022-03-30T02:44

2022-03-30T02:44

в мире

россия

мексика

латинская америка

азия

африка

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772798591_498:539:2899:1889_1920x0_80_0_0_d06553458d171507617cea57a4e5d3ff.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Обострение ситуации на Украине ознаменовало появление подлинно постамериканского мира. Такую точку зрения высказал американский портал The Intercept.Часть стран Азии, Африки и Латинской Америки неожиданно для США избрали нейтральный путь, отказавшись занимать чью-либо сторону. Эти государства не стали примыкать к тому или иному блоку, как им приходилось делать во время "Холодной войны", констатируется в статье.Китай, Индия, Бразилия, Турция, Индонезия, Южная Африка и Мексика остались в стороне, сопротивляясь призывам дипломатически изолировать Россию или присоединиться к санкционной кампании против ее экономики. В Организации Объединенных Наций группа африканских государств, в том числе Южная Африка, воздержались от принятия резолюций, направленных на изоляцию России, указали авторы материала.Нейтральная позиция этих стран, очевидно, стала шоком для многих западных элит, давно привыкших указывать другим странам, какую геополитическую позицию они должны занимать, считает The Intercept.Большая часть мира, полагает автор статьи, что после десятилетий агрессии и злоупотреблений со стороны официального Вашингтона авторитет США иссяк. Смесь из ошибок и неизбежностей вела Запад к упадку, а вместе с ним в упадок пришли и многие ценности, которые он породил."Хорошо это или плохо, что бы ни случилось дальше, это будет полный разрыв с последними несколькими веками западной гегемонии не только в политике, но и в культуре и идеях", - резюмирует издание.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по имеющейся информации, националисты продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита — свыше четырех с половиной миллионов человек в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.

https://ria.ru/20220329/samorazrushenie-1780583990.html

россия

мексика

латинская америка

азия

африка

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Павел Стуков

Павел Стуков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, россия, мексика, латинская америка, азия, африка, сша, украина