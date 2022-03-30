https://ria.ru/20220330/kot-1780837811.html
Кот Пузик спас хозяина на пожаре в саратовской многоэтажке
Кот Пузик спас хозяина на пожаре в саратовской многоэтажке - РИА Новости, 30.03.2022
Кот Пузик спас хозяина на пожаре в саратовской многоэтажке
Кот Пузик в Саратове спас своего хозяина, когда в квартире начался пожар, но сам остался в помещении и едва не погиб, сообщает в среду региональный главк МЧС... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:28
2022-03-30T12:28
2022-03-30T12:47
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
САРАТОВ, 30 мар - РИА Новости. Кот Пузик в Саратове спас своего хозяина, когда в квартире начался пожар, но сам остался в помещении и едва не погиб, сообщает в среду региональный главк МЧС РФ.Сигнал о пожаре в пятиэтажке на улице Крымской в Заводском районе поступил накануне около 11 вечера: на первом этаже загорелась квартира, хозяин успел выбежать на улицу, предупредить соседей, а уже через 3 минуты на место прибыли пожарные.Из разговора с мужчиной те узнали, что в здании остался его кот. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС почти сразу нашли животное - питомец лежал в углу в судорогах. Через 20 минут его откачали кислородом из баллона.Второпях выбегая, мужчина, по собственным словам, "не успел взять с собой своего спасителя"."Уже позже дочь Александра Олеся отвезла Пузика в ветеринарную клинику. Сейчас он там, но состоянию его уже ничего не угрожает", - отметил в главке.Хозяин кота сам был в стрессе и обращался за медицинской помощью.
https://ria.ru/20210819/kot-1746406910.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов
12:28 30.03.2022 (обновлено: 12:47 30.03.2022)
Кот Пузик спас хозяина на пожаре в саратовской многоэтажке
В Саратове Кот Пузик спас хозяина, когда в квартире начался пожар, но сам едва не погиб
САРАТОВ, 30 мар - РИА Новости.
Кот Пузик в Саратове спас своего хозяина, когда в квартире начался пожар, но сам остался в помещении и едва не погиб, сообщает
в среду региональный главк МЧС РФ.
Сигнал о пожаре в пятиэтажке на улице Крымской в Заводском районе поступил накануне около 11 вечера: на первом этаже загорелась квартира, хозяин успел выбежать на улицу, предупредить соседей, а уже через 3 минуты на место прибыли пожарные.
Из разговора с мужчиной те узнали, что в здании остался его кот. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС
почти сразу нашли животное - питомец лежал в углу в судорогах. Через 20 минут его откачали кислородом из баллона.
"Все это время хозяин квартиры Александр был рядом. Он рассказал пожарным, что спал, в квартире работал телевизор. Вдруг кот Пузик стал кусать и царапать его руку, мяукал. Мужчина проснулся, увидел, что горит телевизор, квартира наполняется дымом", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Второпях выбегая, мужчина, по собственным словам, "не успел взять с собой своего спасителя".
"Уже позже дочь Александра Олеся отвезла Пузика в ветеринарную клинику. Сейчас он там, но состоянию его уже ничего не угрожает", - отметил в главке.
Хозяин кота сам был в стрессе и обращался за медицинской помощью.