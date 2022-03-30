https://ria.ru/20220330/kot-1780837811.html

Кот Пузик спас хозяина на пожаре в саратовской многоэтажке

Кот Пузик спас хозяина на пожаре в саратовской многоэтажке - РИА Новости, 30.03.2022

Кот Пузик спас хозяина на пожаре в саратовской многоэтажке

Кот Пузик в Саратове спас своего хозяина, когда в квартире начался пожар, но сам остался в помещении и едва не погиб, сообщает в среду региональный главк МЧС... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:28

2022-03-30T12:28

2022-03-30T12:47

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратов

хорошие новости

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САРАТОВ, 30 мар - РИА Новости. Кот Пузик в Саратове спас своего хозяина, когда в квартире начался пожар, но сам остался в помещении и едва не погиб, сообщает в среду региональный главк МЧС РФ.Сигнал о пожаре в пятиэтажке на улице Крымской в Заводском районе поступил накануне около 11 вечера: на первом этаже загорелась квартира, хозяин успел выбежать на улицу, предупредить соседей, а уже через 3 минуты на место прибыли пожарные.Из разговора с мужчиной те узнали, что в здании остался его кот. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС почти сразу нашли животное - питомец лежал в углу в судорогах. Через 20 минут его откачали кислородом из баллона.Второпях выбегая, мужчина, по собственным словам, "не успел взять с собой своего спасителя"."Уже позже дочь Александра Олеся отвезла Пузика в ветеринарную клинику. Сейчас он там, но состоянию его уже ничего не угрожает", - отметил в главке.Хозяин кота сам был в стрессе и обращался за медицинской помощью.

https://ria.ru/20210819/kot-1746406910.html

саратов

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов