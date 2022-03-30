Рейтинг@Mail.ru
США вывели свои корабли из Черного моря - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/korabli-1780977204.html
США вывели свои корабли из Черного моря
США вывели свои корабли из Черного моря - РИА Новости, 30.03.2022
США вывели свои корабли из Черного моря
США вывели свои военные корабли из Черного моря, заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T22:18
2022-03-30T23:10
сша
черное море
украина
министерство обороны сша
пентагон
в мире
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759084355_0:1051:2048:2203_1920x0_80_0_0_654c239b956b624ea313d6581705a60a.jpg
ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. США вывели свои военные корабли из Черного моря, заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.По его словам, американское командование сочло такие действия благоразумными, когда увидело, что российская военная спецоперация на Украине "становится неминуемой"."Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил", — пояснил Кирби.Он добавил, что ему пока нечего сказать относительно сроков возвращения американских кораблей в Черное море.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220125/podlodki-1769368786.html
сша
черное море
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759084355_0:859:2048:2395_1920x0_80_0_0_8679377e974420d71dc1e038d5965eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, черное море, украина, министерство обороны сша, пентагон, в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
22:18 30.03.2022 (обновлено: 23:10 30.03.2022)
 
США вывели свои корабли из Черного моря

Представитель Пентагона Кирби: США вывели корабли из Черного моря из-за событий на Украине

© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetАмериканские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море
Американские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet
Американские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. США вывели свои военные корабли из Черного моря, заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, американское командование сочло такие действия благоразумными, когда увидело, что российская военная спецоперация на Украине "становится неминуемой".
"Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил", — пояснил Кирби.
Он добавил, что ему пока нечего сказать относительно сроков возвращения американских кораблей в Черное море.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) в окрестностях Тромсё - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 10:02
В США призвали использовать подлодки для демонстрации силы перед Россией
 
СШАЧерное мореУкраинаМинистерство обороны СШАПентагонВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала