https://ria.ru/20220330/korabli-1780977204.html

США вывели свои корабли из Черного моря

США вывели свои корабли из Черного моря - РИА Новости, 30.03.2022

США вывели свои корабли из Черного моря

США вывели свои военные корабли из Черного моря, заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T22:18

2022-03-30T22:18

2022-03-30T23:10

сша

черное море

украина

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россия

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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. США вывели свои военные корабли из Черного моря, заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.По его словам, американское командование сочло такие действия благоразумными, когда увидело, что российская военная спецоперация на Украине "становится неминуемой"."Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил", — пояснил Кирби.Он добавил, что ему пока нечего сказать относительно сроков возвращения американских кораблей в Черное море.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220125/podlodki-1769368786.html

сша

черное море

украина

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, черное море, украина, министерство обороны сша, пентагон, в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф