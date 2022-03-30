22:18 30.03.2022 (обновлено: 23:10 30.03.2022)
США вывели свои корабли из Черного моря
Представитель Пентагона Кирби: США вывели корабли из Черного моря из-за событий на Украине
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetАмериканские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море
Американские корабли Mount Whitney и Porter с болгарским фрегатом BGS Gordi в Черном море. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. США вывели свои военные корабли из Черного моря, заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, американское командование сочло такие действия благоразумными, когда увидело, что российская военная спецоперация на Украине "становится неминуемой".
"Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил", — пояснил Кирби.
Он добавил, что ему пока нечего сказать относительно сроков возвращения американских кораблей в Черное море.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.