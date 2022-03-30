https://ria.ru/20220330/konservy-1780950200.html

"Доброфлот" объяснил повышение цены консервов сайры до 300 рублей за банку

"Доброфлот" объяснил повышение цены консервов сайры до 300 рублей за банку - РИА Новости, 30.03.2022

"Доброфлот" объяснил повышение цены консервов сайры до 300 рублей за банку

Подорожание консервов сайры в Приморье связано с покупкой импортного сырья, стоимость которого зависит от курса доллара, административными барьерами и тем, что... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:54

2022-03-30T18:54

2022-03-30T18:54

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

группа компаний "доброфлот"

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Подорожание консервов сайры в Приморье связано с покупкой импортного сырья, стоимость которого зависит от курса доллара, административными барьерами и тем, что господдержка еще не дошла до компании "Доброфлот", заявил РИА Новости управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов.Приморцы в социальных сетях жаловались на рост цены банки сайры "Доброфлот", отмечая, что компания получила господдержку, но подняла цены. В среднем, в зависимости от торговой сети, консервы в Приморье подорожали от 25 до 80 рублей за 245-граммовую банку. В середине марта она продавалась за 219-225 рублей, к концу месяца цена выросла до 245 рублей, а в некоторых магазинах до 300 рублей за банку.По его словам, "Доброфлот" пробовал организовать промысел, но это "обернулось более 250 миллионами рублей штрафов за нарушение Таможенного закона при ввозе в РФ произведенной в Мировом океане сайры"."Мы также вынуждены поднимать цены на продукцию для компенсации затрат из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ, ведь субсидирования по процентам кредитов еще не произошло", - заявил Ефремов, добавив, что сокращение льготного кредитования наполовину от потребности компании, увеличило ежемесячные расходы на 150 миллионов рублей."Мы готовы к проверкам наших цен на любом уровне, и готовы аргументированно и на фактах показать, как административные барьеры влияют на цену продукции", - добавил собеседник агентства.Группа компаний "Доброфлот" производит рыбные консервы с 1911 года, ежегодно выпуская 170 миллионов банок. В составе компании - 24 единицы собственного флота, в том числе 16 рыбодобывающих судов, три рыбоперерабатывающих плавзавода, пять транспортных судов-рефрижераторов.

https://ria.ru/20220329/fas-1780619337.html

https://ria.ru/20220318/tseny-1778854499.html

россия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), группа компаний "доброфлот"