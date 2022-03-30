https://ria.ru/20220330/konservy-1780950200.html
"Доброфлот" объяснил повышение цены консервов сайры до 300 рублей за банку
"Доброфлот" объяснил повышение цены консервов сайры до 300 рублей за банку - РИА Новости, 30.03.2022
"Доброфлот" объяснил повышение цены консервов сайры до 300 рублей за банку
Подорожание консервов сайры в Приморье связано с покупкой импортного сырья, стоимость которого зависит от курса доллара, административными барьерами и тем, что... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:54
2022-03-30T18:54
2022-03-30T18:54
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
группа компаний "доброфлот"
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Подорожание консервов сайры в Приморье связано с покупкой импортного сырья, стоимость которого зависит от курса доллара, административными барьерами и тем, что господдержка еще не дошла до компании "Доброфлот", заявил РИА Новости управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов.Приморцы в социальных сетях жаловались на рост цены банки сайры "Доброфлот", отмечая, что компания получила господдержку, но подняла цены. В среднем, в зависимости от торговой сети, консервы в Приморье подорожали от 25 до 80 рублей за 245-граммовую банку. В середине марта она продавалась за 219-225 рублей, к концу месяца цена выросла до 245 рублей, а в некоторых магазинах до 300 рублей за банку.По его словам, "Доброфлот" пробовал организовать промысел, но это "обернулось более 250 миллионами рублей штрафов за нарушение Таможенного закона при ввозе в РФ произведенной в Мировом океане сайры"."Мы также вынуждены поднимать цены на продукцию для компенсации затрат из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ, ведь субсидирования по процентам кредитов еще не произошло", - заявил Ефремов, добавив, что сокращение льготного кредитования наполовину от потребности компании, увеличило ежемесячные расходы на 150 миллионов рублей."Мы готовы к проверкам наших цен на любом уровне, и готовы аргументированно и на фактах показать, как административные барьеры влияют на цену продукции", - добавил собеседник агентства.Группа компаний "Доброфлот" производит рыбные консервы с 1911 года, ежегодно выпуская 170 миллионов банок. В составе компании - 24 единицы собственного флота, в том числе 16 рыбодобывающих судов, три рыбоперерабатывающих плавзавода, пять транспортных судов-рефрижераторов.
https://ria.ru/20220329/fas-1780619337.html
https://ria.ru/20220318/tseny-1778854499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), группа компаний "доброфлот"
"Доброфлот" объяснил повышение цены консервов сайры до 300 рублей за банку
"Доброфлот" объяснил рост цены консервов сайры до 300 рублей за банку импортным сырьем
ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Подорожание консервов сайры в Приморье связано с покупкой импортного сырья, стоимость которого зависит от курса доллара, административными барьерами и тем, что господдержка еще не дошла до компании "Доброфлот", заявил РИА Новости управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов.
Приморцы в социальных сетях жаловались на рост цены банки сайры "Доброфлот", отмечая, что компания получила господдержку, но подняла цены. В среднем, в зависимости от торговой сети, консервы в Приморье подорожали от 25 до 80 рублей за 245-граммовую банку. В середине марта она продавалась за 219-225 рублей, к концу месяца цена выросла до 245 рублей, а в некоторых магазинах до 300 рублей за банку.
"Рост цен на сайру - это последствия неисполнения трех поручений президента РФ по обеспечению беспрепятственного производства и доступа на российский берег рыбопродукции, произведенной российскими судами в открытой части Мирового океана,... (куда) в последние годы ушла сайра. Потеря собственного промысла привела к тому, что все консервные заводы России вынуждены использовать импортное сырье и закупать сайру у иностранных продавцов за валюту", - заявил Ефремов.
По его словам, "Доброфлот" пробовал организовать промысел, но это "обернулось более 250 миллионами рублей штрафов за нарушение Таможенного закона при ввозе в РФ
произведенной в Мировом океане сайры".
"Мы также вынуждены поднимать цены на продукцию для компенсации затрат из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ
РФ, ведь субсидирования по процентам кредитов еще не произошло", - заявил Ефремов, добавив, что сокращение льготного кредитования наполовину от потребности компании, увеличило ежемесячные расходы на 150 миллионов рублей.
"Мы готовы к проверкам наших цен на любом уровне, и готовы аргументированно и на фактах показать, как административные барьеры влияют на цену продукции", - добавил собеседник агентства.
Группа компаний "Доброфлот"
производит рыбные консервы с 1911 года, ежегодно выпуская 170 миллионов банок. В составе компании - 24 единицы собственного флота, в том числе 16 рыбодобывающих судов, три рыбоперерабатывающих плавзавода, пять транспортных судов-рефрижераторов.