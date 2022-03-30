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"Доброфлот" объяснил повышение цены консервов сайры до 300 рублей за банку - РИА Новости, 30.03.2022
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"Доброфлот" объяснил повышение цены консервов сайры до 300 рублей за банку
"Доброфлот" объяснил повышение цены консервов сайры до 300 рублей за банку - РИА Новости, 30.03.2022
"Доброфлот" объяснил повышение цены консервов сайры до 300 рублей за банку
Подорожание консервов сайры в Приморье связано с покупкой импортного сырья, стоимость которого зависит от курса доллара, административными барьерами и тем, что... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:54
2022-03-30T18:54
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
группа компаний "доброфлот"
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Подорожание консервов сайры в Приморье связано с покупкой импортного сырья, стоимость которого зависит от курса доллара, административными барьерами и тем, что господдержка еще не дошла до компании "Доброфлот", заявил РИА Новости управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов.Приморцы в социальных сетях жаловались на рост цены банки сайры "Доброфлот", отмечая, что компания получила господдержку, но подняла цены. В среднем, в зависимости от торговой сети, консервы в Приморье подорожали от 25 до 80 рублей за 245-граммовую банку. В середине марта она продавалась за 219-225 рублей, к концу месяца цена выросла до 245 рублей, а в некоторых магазинах до 300 рублей за банку.По его словам, "Доброфлот" пробовал организовать промысел, но это "обернулось более 250 миллионами рублей штрафов за нарушение Таможенного закона при ввозе в РФ произведенной в Мировом океане сайры"."Мы также вынуждены поднимать цены на продукцию для компенсации затрат из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ, ведь субсидирования по процентам кредитов еще не произошло", - заявил Ефремов, добавив, что сокращение льготного кредитования наполовину от потребности компании, увеличило ежемесячные расходы на 150 миллионов рублей."Мы готовы к проверкам наших цен на любом уровне, и готовы аргументированно и на фактах показать, как административные барьеры влияют на цену продукции", - добавил собеседник агентства.Группа компаний "Доброфлот" производит рыбные консервы с 1911 года, ежегодно выпуская 170 миллионов банок. В составе компании - 24 единицы собственного флота, в том числе 16 рыбодобывающих судов, три рыбоперерабатывающих плавзавода, пять транспортных судов-рефрижераторов.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), группа компаний "доброфлот"
18:54 30.03.2022
 
"Доброфлот" объяснил повышение цены консервов сайры до 300 рублей за банку

"Доброфлот" объяснил рост цены консервов сайры до 300 рублей за банку импортным сырьем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает консервы в супермаркете
Покупатель выбирает консервы в супермаркете - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Подорожание консервов сайры в Приморье связано с покупкой импортного сырья, стоимость которого зависит от курса доллара, административными барьерами и тем, что господдержка еще не дошла до компании "Доброфлот", заявил РИА Новости управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов.
Приморцы в социальных сетях жаловались на рост цены банки сайры "Доброфлот", отмечая, что компания получила господдержку, но подняла цены. В среднем, в зависимости от торговой сети, консервы в Приморье подорожали от 25 до 80 рублей за 245-граммовую банку. В середине марта она продавалась за 219-225 рублей, к концу месяца цена выросла до 245 рублей, а в некоторых магазинах до 300 рублей за банку.
"Рост цен на сайру - это последствия неисполнения трех поручений президента РФ по обеспечению беспрепятственного производства и доступа на российский берег рыбопродукции, произведенной российскими судами в открытой части Мирового океана,... (куда) в последние годы ушла сайра. Потеря собственного промысла привела к тому, что все консервные заводы России вынуждены использовать импортное сырье и закупать сайру у иностранных продавцов за валюту", - заявил Ефремов.
По его словам, "Доброфлот" пробовал организовать промысел, но это "обернулось более 250 миллионами рублей штрафов за нарушение Таможенного закона при ввозе в РФ произведенной в Мировом океане сайры".
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"Мы также вынуждены поднимать цены на продукцию для компенсации затрат из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ, ведь субсидирования по процентам кредитов еще не произошло", - заявил Ефремов, добавив, что сокращение льготного кредитования наполовину от потребности компании, увеличило ежемесячные расходы на 150 миллионов рублей.
"Мы готовы к проверкам наших цен на любом уровне, и готовы аргументированно и на фактах показать, как административные барьеры влияют на цену продукции", - добавил собеседник агентства.
Группа компаний "Доброфлот" производит рыбные консервы с 1911 года, ежегодно выпуская 170 миллионов банок. В составе компании - 24 единицы собственного флота, в том числе 16 рыбодобывающих судов, три рыбоперерабатывающих плавзавода, пять транспортных судов-рефрижераторов.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Группа компаний "Доброфлот"
 
 
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