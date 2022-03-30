Российские высокотехнологичные компании создаются с учетом ESG-принципов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПавильон России на Всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае
Павильон России на Всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Повестка устойчивого развития стала основополагающей для небольших высокотехнологичных компаний, которые создавались в России в последние несколько лет, рассказал на форуме "ESG – New Digital" на EXPO 2020 в Дубае старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), гендиректор ЭКСАР Никита Гусаков.
"России есть, что показать и чем гордиться в плане следования повестке устойчивого развития. Многие считают, что ESG - это история только для крупных компаний, которые заинтересованы в зеленой трансформации и так или иначе учитывают ESG-повестку в своей работе. Но в последние несколько лет мы видим, что малый и средний бизнес изначально создается в этой парадигме", - сказал Гусаков.
По его словам, "для небольших компаний это изначально естественная часть и бизнес-процессов, и философии, и стратегии".
"В России очень много высокотехнологичных компаний, конкурентоспособных не только на внутреннем, но и на мировом рынке, для которых ESG — это важная и неотъемлемая часть деятельности", - отметил старший вице-президент РЭЦ.
Форум "ESG – New Digital" проходит в павильоне России на EXPO 2020 в Дубае. На форуме обсуждают ключевые тренды в области устойчивого развития бизнеса, социальной ответственности и защиты окружающей среды.