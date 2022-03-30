https://ria.ru/20220330/kompanii-1780929595.html

Российские высокотехнологичные компании создаются с учетом ESG-принципов

Российские высокотехнологичные компании создаются с учетом ESG-принципов - РИА Новости, 30.03.2022

Российские высокотехнологичные компании создаются с учетом ESG-принципов

Повестка устойчивого развития стала основополагающей для небольших высокотехнологичных компаний, которые создавались в России в последние несколько лет,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:39

2022-03-30T17:39

2022-03-30T17:39

дубай (город)

россия

экономика

технологии

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экспо 2020

российское агентство по страхованию экспортных кредитов

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Повестка устойчивого развития стала основополагающей для небольших высокотехнологичных компаний, которые создавались в России в последние несколько лет, рассказал на форуме "ESG – New Digital" на EXPO 2020 в Дубае старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), гендиректор ЭКСАР Никита Гусаков.По его словам, "для небольших компаний это изначально естественная часть и бизнес-процессов, и философии, и стратегии"."В России очень много высокотехнологичных компаний, конкурентоспособных не только на внутреннем, но и на мировом рынке, для которых ESG — это важная и неотъемлемая часть деятельности", - отметил старший вице-президент РЭЦ.Форум "ESG – New Digital" проходит в павильоне России на EXPO 2020 в Дубае. На форуме обсуждают ключевые тренды в области устойчивого развития бизнеса, социальной ответственности и защиты окружающей среды.

https://ria.ru/20220325/forum-1780056533.html

дубай (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дубай (город), россия, экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспо 2020, российское агентство по страхованию экспортных кредитов