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Российские высокотехнологичные компании создаются с учетом ESG-принципов - РИА Новости, 30.03.2022
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Российские высокотехнологичные компании создаются с учетом ESG-принципов
Российские высокотехнологичные компании создаются с учетом ESG-принципов - РИА Новости, 30.03.2022
Российские высокотехнологичные компании создаются с учетом ESG-принципов
Повестка устойчивого развития стала основополагающей для небольших высокотехнологичных компаний, которые создавались в России в последние несколько лет,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:39
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дубай (город)
россия
экономика
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экспо 2020
российское агентство по страхованию экспортных кредитов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Повестка устойчивого развития стала основополагающей для небольших высокотехнологичных компаний, которые создавались в России в последние несколько лет, рассказал на форуме "ESG – New Digital" на EXPO 2020 в Дубае старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), гендиректор ЭКСАР Никита Гусаков.По его словам, "для небольших компаний это изначально естественная часть и бизнес-процессов, и философии, и стратегии"."В России очень много высокотехнологичных компаний, конкурентоспособных не только на внутреннем, но и на мировом рынке, для которых ESG — это важная и неотъемлемая часть деятельности", - отметил старший вице-президент РЭЦ.Форум "ESG – New Digital" проходит в павильоне России на EXPO 2020 в Дубае. На форуме обсуждают ключевые тренды в области устойчивого развития бизнеса, социальной ответственности и защиты окружающей среды.
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дубай (город), россия, экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспо 2020, российское агентство по страхованию экспортных кредитов
17:39 30.03.2022
 

Российские высокотехнологичные компании создаются с учетом ESG-принципов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПавильон России на Всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае
Павильон России на Всемирной выставке Экспо-2020 в Дубае - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Павильон России на Всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Повестка устойчивого развития стала основополагающей для небольших высокотехнологичных компаний, которые создавались в России в последние несколько лет, рассказал на форуме "ESG – New Digital" на EXPO 2020 в Дубае старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), гендиректор ЭКСАР Никита Гусаков.
"России есть, что показать и чем гордиться в плане следования повестке устойчивого развития. Многие считают, что ESG - это история только для крупных компаний, которые заинтересованы в зеленой трансформации и так или иначе учитывают ESG-повестку в своей работе. Но в последние несколько лет мы видим, что малый и средний бизнес изначально создается в этой парадигме", - сказал Гусаков.
По его словам, "для небольших компаний это изначально естественная часть и бизнес-процессов, и философии, и стратегии".
России очень много высокотехнологичных компаний, конкурентоспособных не только на внутреннем, но и на мировом рынке, для которых ESG — это важная и неотъемлемая часть деятельности", - отметил старший вице-президент РЭЦ.
Форум "ESG – New Digital" проходит в павильоне России на EXPO 2020 в Дубае. На форуме обсуждают ключевые тренды в области устойчивого развития бизнеса, социальной ответственности и защиты окружающей среды.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 13:53
РЭЦ: форум ESG – New Digital пройдет в российском павильоне на EXPO 2020
 
Дубай (город)РоссияЭкономикаТехнологииРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Экспо 2020Российское агентство по страхованию экспортных кредитов
 
 
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