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Медведев оценил сообщения о "коллапсе" России из-за санкций - РИА Новости, 30.03.2022
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Медведев оценил сообщения о "коллапсе" России из-за санкций
Медведев оценил сообщения о "коллапсе" России из-за санкций - РИА Новости, 30.03.2022
Медведев оценил сообщения о "коллапсе" России из-за санкций
"Коллапс" России после введённых против неё санкций - только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть всё это в хронике дня, заявил... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:40
2022-03-30T10:40
политика
дмитрий медведев
сша
джо байден
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Коллапс" России после введённых против неё санкций - только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть всё это в хронике дня, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Коллапс – только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть всё это в хронике дня. Не более", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Он добавил, что и президент США Джо Байден "недавно признался, что санкции никого не остановят, но важно, чтобы сохранялась боль". "No comment", - написал на это Медведев.
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политика, дмитрий медведев, сша, джо байден, россия, санкции в отношении россии
10:40 30.03.2022
 
Медведев оценил сообщения о "коллапсе" России из-за санкций

Зампред Совбеза Медведев: коллапс России — только в тускнеющих от возраста головах

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Коллапс" России после введённых против неё санкций - только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть всё это в хронике дня, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Коллапс – только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть всё это в хронике дня. Не более", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он добавил, что и президент США Джо Байден "недавно признался, что санкции никого не остановят, но важно, чтобы сохранялась боль". "No comment", - написал на это Медведев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 09:56
Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность санкций против России
 
ПолитикаДмитрий МедведевСШАДжо БайденРоссияСанкции в отношении России
 
 
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