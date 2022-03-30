https://ria.ru/20220330/kollaps-1780810129.html
Медведев оценил сообщения о "коллапсе" России из-за санкций
Медведев оценил сообщения о "коллапсе" России из-за санкций - РИА Новости, 30.03.2022
Медведев оценил сообщения о "коллапсе" России из-за санкций
"Коллапс" России после введённых против неё санкций - только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть всё это в хронике дня, заявил... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:40
2022-03-30T10:40
2022-03-30T10:40
политика
дмитрий медведев
сша
джо байден
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f393808dd898f7ff1fb4bb0ec3b39860.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Коллапс" России после введённых против неё санкций - только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть всё это в хронике дня, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Коллапс – только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть всё это в хронике дня. Не более", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Он добавил, что и президент США Джо Байден "недавно признался, что санкции никого не остановят, но важно, чтобы сохранялась боль". "No comment", - написал на это Медведев.
https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780801610.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_cf56ec4907adada691a0cdf5cfe5f5d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, сша, джо байден, россия, санкции в отношении россии
Медведев оценил сообщения о "коллапсе" России из-за санкций
Зампред Совбеза Медведев: коллапс России — только в тускнеющих от возраста головах