https://ria.ru/20220330/kollaps-1780810129.html

Медведев оценил сообщения о "коллапсе" России из-за санкций

Медведев оценил сообщения о "коллапсе" России из-за санкций - РИА Новости, 30.03.2022

Медведев оценил сообщения о "коллапсе" России из-за санкций

"Коллапс" России после введённых против неё санкций - только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть всё это в хронике дня, заявил... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:40

2022-03-30T10:40

2022-03-30T10:40

политика

дмитрий медведев

сша

джо байден

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Коллапс" России после введённых против неё санкций - только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть всё это в хронике дня, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Коллапс – только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть всё это в хронике дня. Не более", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Он добавил, что и президент США Джо Байден "недавно признался, что санкции никого не остановят, но важно, чтобы сохранялась боль". "No comment", - написал на это Медведев.

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780801610.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий медведев, сша, джо байден, россия, санкции в отношении россии