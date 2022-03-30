Рейтинг@Mail.ru
Кива обратился в СК с просьбой завести дело против генпрокурора Украины - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/kiva-1780817484.html
Кива обратился в СК с просьбой завести дело против генпрокурора Украины
Кива обратился в СК с просьбой завести дело против генпрокурора Украины - РИА Новости, 30.03.2022
Кива обратился в СК с просьбой завести дело против генпрокурора Украины
Лишенный мандата депутат Верховной рады Кива заявил, что обратился в Следственный комитет России РФ с просьбой завести дело против генпрокурора Украины Ирины... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:07
2022-03-30T11:07
ирина венедиктова
александр бастрыкин
дмитрий песков
харьковская область
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254046_0:324:1625:1238_1920x0_80_0_0_bd31f1846d3a0912f5ac981dccce7c4f.jpg
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Кива заявил, что обратился в Следственный комитет России РФ с просьбой завести дело против генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, которую он обвиняет в создании банды, причастной к расстрелу военнопленных россиян."Обращаюсь в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о возбуждении уголовного дела по отношению к генеральному прокурору Украины Ирины Венедиктовой, создавшей банду головорезов, которые причастны к расстрелу военнопленных солдат Российской армии", - написал Кива в Telegram-канале.По его словам, именно по решению Венедиктовой из-под стражи для участия в боевых действиях были выпущены подозреваемые в особо тяжких преступлениях."Вышли на волю с четкой задачей от генпрокурора: убивать русских и сеять непримиримую вражду! А значит именно она должна понести уголовную ответственность, как организатор данных военных преступлений", - отметил Кива.Ранее в интернете появились кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. В Кремле видели кадры пыток пленных российских военных, причастные к этим действиям должны понести ответственность, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минобороны РФ ранее сообщило, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими". Подчеркивается, что подобные действия являются серьезным нарушением норм международного права.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220326/kiva-1780219469.html
https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780773470.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254046_0:172:1625:1391_1920x0_80_0_0_f6a9411a6e63c140e13e251f1fba5f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирина венедиктова, александр бастрыкин, дмитрий песков, харьковская область, россия, украина, в мире
11:07 30.03.2022
 
Кива обратился в СК с просьбой завести дело против генпрокурора Украины

Экс-депутат Рады Кива обратился в СК с просьбой завести дело против генпрокурора Украины

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Кива заявил, что обратился в Следственный комитет России РФ с просьбой завести дело против генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, которую он обвиняет в создании банды, причастной к расстрелу военнопленных россиян.
"Обращаюсь в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о возбуждении уголовного дела по отношению к генеральному прокурору Украины Ирины Венедиктовой, создавшей банду головорезов, которые причастны к расстрелу военнопленных солдат Российской армии", - написал Кива в Telegram-канале.
По его словам, именно по решению Венедиктовой из-под стражи для участия в боевых действиях были выпущены подозреваемые в особо тяжких преступлениях.
"Вышли на волю с четкой задачей от генпрокурора: убивать русских и сеять непримиримую вражду! А значит именно она должна понести уголовную ответственность, как организатор данных военных преступлений", - отметил Кива.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 11:35В мире
Экс-депутат Рады Кива сравнил Службу безопасности Украины с Гестапо
Ранее в интернете появились кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. В Кремле видели кадры пыток пленных российских военных, причастные к этим действиям должны понести ответственность, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минобороны РФ ранее сообщило, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими". Подчеркивается, что подобные действия являются серьезным нарушением норм международного права.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 23:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя не исключил, что в машинах DHL на Украину ввозят оружие
 
Ирина ВенедиктоваАлександр БастрыкинДмитрий ПесковХарьковская областьРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала