https://ria.ru/20220330/kiva-1780817484.html

Кива обратился в СК с просьбой завести дело против генпрокурора Украины

Кива обратился в СК с просьбой завести дело против генпрокурора Украины - РИА Новости, 30.03.2022

Кива обратился в СК с просьбой завести дело против генпрокурора Украины

Лишенный мандата депутат Верховной рады Кива заявил, что обратился в Следственный комитет России РФ с просьбой завести дело против генпрокурора Украины Ирины... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:07

2022-03-30T11:07

2022-03-30T11:07

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Кива заявил, что обратился в Следственный комитет России РФ с просьбой завести дело против генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, которую он обвиняет в создании банды, причастной к расстрелу военнопленных россиян."Обращаюсь в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о возбуждении уголовного дела по отношению к генеральному прокурору Украины Ирины Венедиктовой, создавшей банду головорезов, которые причастны к расстрелу военнопленных солдат Российской армии", - написал Кива в Telegram-канале.По его словам, именно по решению Венедиктовой из-под стражи для участия в боевых действиях были выпущены подозреваемые в особо тяжких преступлениях."Вышли на волю с четкой задачей от генпрокурора: убивать русских и сеять непримиримую вражду! А значит именно она должна понести уголовную ответственность, как организатор данных военных преступлений", - отметил Кива.Ранее в интернете появились кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. В Кремле видели кадры пыток пленных российских военных, причастные к этим действиям должны понести ответственность, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минобороны РФ ранее сообщило, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими". Подчеркивается, что подобные действия являются серьезным нарушением норм международного права.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220326/kiva-1780219469.html

https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780773470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ирина венедиктова, александр бастрыкин, дмитрий песков, харьковская область, россия, украина, в мире