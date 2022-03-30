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Ван И назвал ситуацию на Украине итогом менталитета холодной войны - РИА Новости, 30.03.2022
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Ван И назвал ситуацию на Украине итогом менталитета холодной войны
Ван И назвал ситуацию на Украине итогом менталитета холодной войны - РИА Новости, 30.03.2022
Ван И назвал ситуацию на Украине итогом менталитета холодной войны
Ситуация на Украине стала не только итогом накопленных за годы противоречий в европейской безопасности, но и результатом менталитета холодной войны, заявил... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:41
2022-03-30T14:43
в мире
владимир путин
сша
россия
пакистан
мид кнр
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ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине стала не только итогом накопленных за годы противоречий в европейской безопасности, но и результатом менталитета холодной войны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Лавров находится в Китае с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана и расширенной "тройке" по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан)."Украинский вопрос имеет довольно сложную историю, это не только результат накопленных за долгие годы противоречий в вопросе европейской безопасности, но и менталитета холодной войны и противостояний различных блоков", - сказал глава МИД КНР, чьи слова приводит внешнеполитическое ведомство Китая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/kitay-1780869399.html
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в мире, владимир путин, сша, россия, пакистан, мид кнр
14:41 30.03.2022 (обновлено: 14:43 30.03.2022)
 
Ван И назвал ситуацию на Украине итогом менталитета холодной войны

Глава МИД Китая Ван И назвал ситуацию на Украине итогом менталитета холодной войны

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине стала не только итогом накопленных за годы противоречий в европейской безопасности, но и результатом менталитета холодной войны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Лавров находится в Китае с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана и расширенной "тройке" по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан).
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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В Китае призвали извлечь уроки из украинского кризиса
"Украинский вопрос имеет довольно сложную историю, это не только результат накопленных за долгие годы противоречий в вопросе европейской безопасности, но и менталитета холодной войны и противостояний различных блоков", - сказал глава МИД КНР, чьи слова приводит внешнеполитическое ведомство Китая.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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