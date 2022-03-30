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В Китае призвали извлечь уроки из украинского кризиса - РИА Новости, 30.03.2022
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В Китае призвали извлечь уроки из украинского кризиса
В Китае призвали извлечь уроки из украинского кризиса - РИА Новости, 30.03.2022
В Китае призвали извлечь уроки из украинского кризиса
Китай считает необходимым извлечь уроки из украинского кризиса, отреагировать на закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности, а также выстроить... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:23
2022-03-30T14:45
в мире
китай
украина
ван и (политик)
сша
россия
пакистан
мид кнр
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ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Китай считает необходимым извлечь уроки из украинского кризиса, отреагировать на закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности, а также выстроить эффективную и устойчивую систему европейской безопасности, заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."В долгосрочной перспективе следует извлечь уроки из украинского кризиса, на основе принципов взаимного уважения и неделимости безопасности отреагировать за закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности, путем диалога и переговоров встроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности и добиться долговременного порядка и долгосрочной стабильности в Европе", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Лавров находится в Китае с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана и расширенной "тройке" по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан).
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в мире, китай, украина, ван и (политик), сша, россия, пакистан, мид кнр, ситуация в днр и лнр
14:23 30.03.2022 (обновлено: 14:45 30.03.2022)
 
В Китае призвали извлечь уроки из украинского кризиса

В Китае призвали извлечь уроки из кризиса на Украине и учесть озабоченности всех сторон

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Китай считает необходимым извлечь уроки из украинского кризиса, отреагировать на закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности, а также выстроить эффективную и устойчивую систему европейской безопасности, заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"В долгосрочной перспективе следует извлечь уроки из украинского кризиса, на основе принципов взаимного уважения и неделимости безопасности отреагировать за закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности, путем диалога и переговоров встроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности и добиться долговременного порядка и долгосрочной стабильности в Европе", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Лавров находится в Китае с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана и расширенной "тройке" по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан).
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 14:16
Китай поддержит продолжение переговоров России и Украины, заявили в Пекине
 
В миреКитайУкраинаВан И (политик)СШАРоссияПакистанМИД КНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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