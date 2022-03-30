https://ria.ru/20220330/kitay-1780869399.html

В Китае призвали извлечь уроки из украинского кризиса

В Китае призвали извлечь уроки из украинского кризиса - РИА Новости, 30.03.2022

В Китае призвали извлечь уроки из украинского кризиса

Китай считает необходимым извлечь уроки из украинского кризиса, отреагировать на закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности, а также выстроить... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:23

2022-03-30T14:23

2022-03-30T14:45

в мире

китай

украина

ван и (политик)

сша

россия

пакистан

мид кнр

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ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Китай считает необходимым извлечь уроки из украинского кризиса, отреагировать на закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности, а также выстроить эффективную и устойчивую систему европейской безопасности, заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."В долгосрочной перспективе следует извлечь уроки из украинского кризиса, на основе принципов взаимного уважения и неделимости безопасности отреагировать за закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности, путем диалога и переговоров встроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности и добиться долговременного порядка и долгосрочной стабильности в Европе", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Лавров находится в Китае с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана и расширенной "тройке" по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан).

https://ria.ru/20220330/kitay-1780867716.html

китай

украина

сша

россия

пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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