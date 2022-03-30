https://ria.ru/20220330/kitay-1780855324.html

Песков назвал отношения с Китаем стратегическим партнерством

Песков назвал отношения с Китаем стратегическим партнерством - РИА Новости, 30.03.2022

Песков назвал отношения с Китаем стратегическим партнерством

Сближение России и Китая происходит не в последнее время, это планомерное развитие отношений за десятилетия, сейчас они находятся на очень высоком уровне, и... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:33

2022-03-30T13:33

2022-03-30T13:33

в мире

россия

китай

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сближение России и Китая происходит не в последнее время, это планомерное развитие отношений за десятилетия, сейчас они находятся на очень высоком уровне, и Москва рассчитывает на дальнейшее их развитие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это не последнее время сближение России с Китаем. Это просто развитие, планомерное развитие отношений, которые на самом деле находятся на действительно очень высоком уровне. Это стратегическое привилегированное партнерство", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что Россия и Китай партнеры, союзники. "И мы всячески поддерживаем и рассчитываем на дальнейшее развитие этих отношений", - добавил Песков.На вопрос, видит ли сейчас РФ в КНР надежного союзника, Песков сказал: "Мы и видели, и мы надеемся, что в этом плане ничего не меняется"."Это не вопрос последних там недель или месяцев. Это наш очень позитивный, двусторонний багаж наших отношений, который мы вместе несем дальше. И он наработан за последние несколько десятилетий", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780782976.html

https://ria.ru/20220330/diplomatiya-1780794937.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, дмитрий песков