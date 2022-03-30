https://ria.ru/20220330/kitay-1780855324.html
Песков назвал отношения с Китаем стратегическим партнерством
Песков назвал отношения с Китаем стратегическим партнерством - РИА Новости, 30.03.2022
Песков назвал отношения с Китаем стратегическим партнерством
Сближение России и Китая происходит не в последнее время, это планомерное развитие отношений за десятилетия, сейчас они находятся на очень высоком уровне, и... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:33
2022-03-30T13:33
2022-03-30T13:33
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россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сближение России и Китая происходит не в последнее время, это планомерное развитие отношений за десятилетия, сейчас они находятся на очень высоком уровне, и Москва рассчитывает на дальнейшее их развитие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это не последнее время сближение России с Китаем. Это просто развитие, планомерное развитие отношений, которые на самом деле находятся на действительно очень высоком уровне. Это стратегическое привилегированное партнерство", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что Россия и Китай партнеры, союзники. "И мы всячески поддерживаем и рассчитываем на дальнейшее развитие этих отношений", - добавил Песков.На вопрос, видит ли сейчас РФ в КНР надежного союзника, Песков сказал: "Мы и видели, и мы надеемся, что в этом плане ничего не меняется"."Это не вопрос последних там недель или месяцев. Это наш очень позитивный, двусторонний багаж наших отношений, который мы вместе несем дальше. И он наработан за последние несколько десятилетий", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780782976.html
https://ria.ru/20220330/diplomatiya-1780794937.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, дмитрий песков
Песков назвал отношения с Китаем стратегическим партнерством
Пресс-секретарь президента Песков назвал отношения с Китаем стратегическим партнерством
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сближение России и Китая происходит не в последнее время, это планомерное развитие отношений за десятилетия, сейчас они находятся на очень высоком уровне, и Москва рассчитывает на дальнейшее их развитие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не последнее время сближение России
с Китаем
. Это просто развитие, планомерное развитие отношений, которые на самом деле находятся на действительно очень высоком уровне. Это стратегическое привилегированное партнерство", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что Россия и Китай партнеры, союзники. "И мы всячески поддерживаем и рассчитываем на дальнейшее развитие этих отношений", - добавил Песков.
На вопрос, видит ли сейчас РФ в КНР надежного союзника, Песков сказал: "Мы и видели, и мы надеемся, что в этом плане ничего не меняется".
"Это не вопрос последних там недель или месяцев. Это наш очень позитивный, двусторонний багаж наших отношений, который мы вместе несем дальше. И он наработан за последние несколько десятилетий", - сказал Песков.